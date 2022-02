Familie, Job und Fußball: Syrer fühlt sich pudelwohl auf Usedom

Heringsdorf

Im Jahr 2015 kamen rund eine Million Flüchtlinge nach Deutschland. Hier suchten die Männer, Frauen und Familien Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat und flohen vor Gewalt, Terror und Angst. Einer von ihnen war damals der heute 27-jährige Mohammad Wassim. Über mehrere Stationen in Deutschland landete er schließlich im Landkreis Vorpommern-Greifswald, genauer gesagt in Heringsdorf.

Damals sprach Wassim – wie er heute von Kollegen und Freunden genannt wird – kein einziges Wort Deutsch, verstand dementsprechend auch nichts, was man von ihm wollte. Die Kommunikation fand entweder mit Händen und Füßen, mit Dolmetschern oder anderen Syrern statt, die schon ein paar Tage länger hier lebten. Mehrere Wochen besuchte er Deutschkurse in Wolgast und lernte so das Leben in Deutschland kennen. Heute spricht Wassim fließend Deutsch, geht täglich zur Arbeit und hat eine Familie.

Bomben fiel auf das Nachbargrundstück – dann kam die Flucht

An die Flucht aus seiner Heimat Syrien kann er sich noch recht gut erinnern. „Wir lebten in einem Randgebiet der Hauptstadt Damaskus. Eines morgens schlug eine Bombe auf unserem Nachbargrundstück ein. Ob sie von der syrischen Armee oder den IS-Terroristen kam, weiß ich nicht. Der Anschlag war für uns der Zeitpunkt, die Koffer zu packen, denn das Leben wurde immer gefährlicher“, sagt er. Wäre er nicht geflohen, hätte er zur Armee gehen müssen, um zu kämpfen. Ob zu Fuß, in vollbesetzten Bussen oder sogar Lastwagen – jedes Mittel war ihm und vielen anderen Menschen Recht, das Land zu verlassen. „In einem Lastwagen standen wir fünf Stunden dicht an dicht gedrängt – Frauen, kleine Kinder und Männer. Alle wollten nur raus aus dem Kriegsgebiet“, sagt er.

Am Dienstag kümmerte sich Wassim mit seinen Kollegen um die Beseitigung der Sturmschäden an der Heringsdorfer Promenade. Quelle: Hannes Ewert

Über Schlepperbanden ging es nach Griechenland

Die relativ kurze Überfahrt von der Türkei nach Griechenland – die damals sehr viele Flüchtlinge nutzten – funktionierte oft nur über kriminelle Schlepperbanden, die die teils maroden Boote zur Verfügung stellten. „Über Zwischenmänner kam man an die Schlepper ran. 1500 Doller kostete meine rund eineinhalbstündige Überfahrt mit dem Schlauchboot“, erklärt er. Mitnehmen durfte man praktisch nur, was man am Leib trägt und einen Koffer. „Einen anderen gepackten Koffer mit Klamotten musste ich vor Ort liegen lassen.“ In der Hoffnung, in Europa ein Leben in Frieden zu finden, bezahlte er den Preis. „Die Schlepper waren natürlich nicht da und kamen nicht mit nach Griechenland. Gesteuert wurde das Boot von den Flüchtlingen selbst. Es wurde vorher gefragt, wer schon mal ein Boot gefahren ist und derjenige war dann der Fahrer. Wir wurden uns selbst überlassen“, sagt er. Rund 30 Menschen passten damals in das Schlauchboot. Größtenteils ging es zu Fuß über die Balkanroute bis nach Österreich und von dort nach Deutschland. Wenn Wassim heute über die Flucht redet, kann er oft nur ungläubig mit dem Kopf schütteln.

Mehrere Jobs auf der Insel Usedom

Schon vor seiner Flucht nach Deutschland hielt sich Wassim in Jordanien und Ägypten auf, um dort Schutz zu suchen. „Ich wollte aber nicht nur irgendwo hin, um meine Zeit abzusitzen. Hier in Deutschland habe ich Arbeit gefunden. Erst hatte ich einen Praktikumsplatz bei einem Friseur in Bansin, später arbeitete ich zwei Jahre in einem Imbiss in Koserow“, erzählt er. Inzwischen lernte er auch seine Partnerin kennen. „Ich habe gemerkt, dass die Gastronomie nichts für mich ist – die Tage waren immer sehr lang und ich wollte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Darum habe ich mich bei der Garten- und Landschaftsbaufirma von Burkhard Hilsch beworben“, sagt er. Nach einem Tag Probearbeiten wurde er eingestellt.

Im Jahr 2016 absolvierte Mohammed Wassim ein Praktikum bei Friseur Siggi Koch in Bansin. Quelle: Ewert Hannes

In der Freizeit wird in der Kreisliga gespielt

„Ich mag die Arbeit an der frischen Luft“, sagt er. An der Heringsdorfer Promenade kümmerte er sich am Dienstag um die restlichen Sturmschäden, die „Nadia“ hinterlassen hat. „Es gibt in der Gartenbaufirma einen ’grauen’ und einen ’grünen’ Bereich – ich bin in beiden Bereichen tätig“, sagt er. Gegen 16.30 Uhr ist Feierabend. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Koserow geht es für ihn abends wieder zurück in die Kaiserbäder. In seiner Freizeit läuft Wassim nämlich bei Eintracht Ahlbeck dem runden Leder hinterher und spielt für die Kreisligamannschaft. Nach der Winterpause begannen die Herren am Dienstag wieder mit dem Training. Derzeit befindet sich die Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz. Früher hatte er mal den Traum, ein Profifußballer zu werden. „In meiner Heimat Damaskus haben wir oft auf der Straße gespielt – jetzt bin ich aber schon zu alt für eine Profikarriere“, sagt er und lacht.

Mohammad Wassim spielt bei Eintracht Ahlbeck in der Männermannschaft und kickt in der Kreisliga. Quelle: Andreas Dumke

Heute leben nur wenige Syrer auf Usedom

Mit ihm leben heute rund eine Handvoll Landsleute auf der Insel Usedom, die vor rund sieben Jahren die Flucht nach Deutschland antraten. Zu den Syrern, die damals mit ihm die Zeit in der Rettungsschwimmerunterkunft verbracht haben, hat er heute kaum noch Kontakt. „Die leben alle irgendwo in Deutschland verteilt.“ Wassim selbst wollte auch mal die Insel verlassen und nach Gelsenkirchen ziehen. Doch nach einer Woche war er wieder auf Usedom. „Hier fühle ich mich wohl – habe Familie, Freunde und eine Arbeit gefunden. Ich bedanke mich bei allen, die mir bislang geholfen haben.“

