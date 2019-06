Garz

In einem Familienhaus in Garz auf Usedom hat es am Montagvormittag gebrannt. Dabei wurde der gesamte Dachstuhl des Gebäudes zerstört. Laut OZ-Informationen wurde der Brand um kurz vor 9 Uhr morgens ausgelöst. Gegen 12 Uhr konnten die Flammen von der Feuerwehr gelöscht werden. Am Einsatz waren 56 Feuerwehrleute aus Usedom Süd beteiligt.

Quelle: Hannes Ewert

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Mann, der sich am Vormittag in dem Einfamilienhaus befand, konnte unbeschadet aus dem Gebäude entkommen. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen.

Diese Meldung wird in kürze aktualisiert.

OZ