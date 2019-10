Spiel, Sand und Tiere: So viel wird den Kindern auf Usedom geboten

Karlshagen/Heringsdorf

„Kinderfreundlichkeit muss richtig gelebt werden“, betont Christina Hoba, Mitarbeiterin des Eigenbetriebes Karlshagen. Dort ist während des kompletten Jahres jeder fünfte Besucher unter 16 Jahre. „Es bringt nichts, wenn am Ortseingang nur eine Fahne im Wind weht, auf der die Kinderfreundlichkeit verkündet wird“, sagt sie.

Kinderkurdirektorin kümmert sich um Belange der Jüngsten

Karlshagen ist auf der Insel Usedom bekannt für seine zahlreichen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Es gibt sogar eine Kinderkurdirektorin, die die Belange der jüngsten Besucher in die Hand nimmt. Unter anderem hält sie im Sommer Sprechstunden am Strand ab und notiert sich die Sorgen, Nöte, Lob oder auch konstruktive Kritik der Kleinsten.

Im ortseigenen „ Haus des Gastes“ gibt es auf der Damentoilette die Möglichkeit, das Kind zu wickeln. „Für alle Mütter, die eine Windel vergessen haben, gibt es bei uns auch eine“, sagt Hoba. Wer sich mit seinem Kind zurückziehen will, kann das Spielzimmer im ersten Obergeschoss nutzen. Die Tourismusexpertin bemängelt aber auch, dass es auf Usedom nur wenig Schlechtwetterangebote gibt, die man mit „viel Herzwärme und ohne schlechtes Gewissen“ empfehlen kann. Zudem sollte es auch für jede Familie bezahlbar sein.

Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom und Kurdirektorin von Koserow, hat außerhalb der Insel Angebote gesehen, die für Usedom vielleicht interessant wären, aber in der Machbarkeit wahrscheinlich scheitern würden. „In Potsdam gibt es ein Kino, welches Filme für Mütter am Vormittag anbietet. Die Musik ist leiser als bei einer Abendvorführung und man kann die Kinderwagen mitbringen. In größeren Städten beobachtete sie auch, dass sogenannte Themencafés, wie zum Beispiel ein Still-Café, äußerst gut bei den Müttern angenommen werden. Ob sich so etwas für Usedom auch lohnt, weiß man nicht.

Kindervilla im Steigenberger Grandhotel & Spa

Das Steigenberger Grandhotel & Spa in Heringsdorf wird regelmäßig für seine Kinderfreundlichkeit ausgezeichnet: Mit der zweiten Rezertifizierung im Juni 2019 wurde das Steigenberger Grandhotel & Spa vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern wieder erfolgreich mit dem Qualitätssiegel „Qualitätsmanagement Familienurlaub MV“ (seit 2013) geehrt. „Wir sprechen mit unserem Kids Club, dem Krabbenclub in der separaten Kindervilla, mit Spiel & Spaß auf zwei Etagen und einem abwechslungsreichen Tagesprogramm ganz besonders die erholungsuchenden Familien mit kleinen und großen Kindern an“, sagt Marketingmitarbeiterin Juliane Mund. Darüber hinaus bietet das Hotel den Kids im Haus eine eigene Währung an, den Krabbentaler, um Speisen und Getränke selbst bezahlen zu können.

Für Kinder ab 12 Jahren steht ein Teens Club mit Spielkonsole, Billard, Tischkicker zur Verfügung. Generell ist das Resort auf Kinder eingestellt. Das beginnt beim Check-in mit einer Kindertreppe an der Rezeption, über ein Kinderbuffet im Restaurant Lilienthal, der Kindertageszeitung, Kinderleihfahrrädern bis hin zum Spa mit einer Kids-Anwendung & Kinder-Planschzeiten im Innen- und Außenpool.

Der fünfjährige Maximilian streichelt bei „Karls“ in Koserow ein Schwein. Quelle: Hannes Ewert

Erlebnisdorf und Kinderland locken Familien

Ob Strand- oder Regenwetter: Zu den größten Touristenmagneten der Insel Usedom gehört für Kinder und Jugendliche zweifelsohne „Karls“-Erlebnisdorf in Koserow. Wer hier im Sommer eine Woche Urlaub verbringt, war mit Sicherheit einmal dort. Auf rund vier Hektar Fläche haben die Kinder viele Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten: Tiere streicheln, Traktor fahren, rutschen, toben und vor allem Süßes naschen. In Trassenheide bietet sich das „Kinderland“ an. Wer einmal bezahlt, kann das Areal den ganzen Tag nutzen.

Dass auf Usedom in Sachen Kinderfreundlichkeit investiert wird, zeigt sich derzeit in Trassenheide. Der Waldhof soll bis Juni 2020 zu einem Kinderhotel umgestaltet werden. Kurz vorher eröffnet laut Unternehmensangaben das Restaurant. Mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums investiert die Usedomer Seetelgruppe 20 Millionen Euro in das Vorhaben.

Startschuss für das Kinderhotel in Trassenheide: Rolf Seelige-Steinhoff (l., Geschäftsführender Gesellschafter der Seetel-Gruppe) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (r., CDU) lassen zusammen mit Timo die Bulle in der Wand verschwinden. Quelle: Hannes Ewert

Seetel-Geschäftsführer Rolf Seelige-Steinhoff erklärte bei der Grundsteinlegung im Sommer, dass für solche Hotelbauten immer die Kinder nach ihren Wünschen gefragt werden. „Wir befinden uns im internationalen Vergleich auf einem sehr guten und hohen Niveau“, sagt er. Er rechnet damit, dass im gesamten Jahr rund 10 000 Kinder mit ihren Eltern in seinem neuen Ressort aufschlagen werden.

Kinder sind Urlaubsbucher von morgen

„Wichtig ist uns, dass wir den Kindern spielerisch Wissen vermitteln“, erklärt er. Seelige-Steinhoff betont, dass mehrere Hotels auf der Insel Usedom erkannt haben, wie wichtig die Zielgruppe ist. „Kinder sind die Urlaubsbucher von morgen.“ Aber, so sagt auch Seelige-Steinhoff, es sollte auch im öffentlichen Bereich mehr Spielfläche geben, damit sich die Kinder dort austoben können. „Wichtig ist, dass die Kinder an der frischen Luft sind“, sagt er.

Von Hannes Ewert