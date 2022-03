Fashionmanagement studieren – Diese junge Zinnowitzerin ist begeistert von Mode

Zinnowitz

20 Jahre jung und begeistert von Mode. Sarah-Sophie Luschnitz hat gerade ihre erste Klausurenphase an der Uni hinter sich, denn sie studiert Fashionmanagement an der Hochschule für angewandtes Management in Berlin. Das duale Studium ist semi-virtuell, der Unterricht findet zu 5o Prozent Online und zu 50 Prozent in Präsenz statt.

Im Pier 14 in Zinnowitz absolviert sie den praktischen Teil ihres dualen Studiums: „Nach dem Abi habe ich dort zur Überbrückung gearbeitet und es hat mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin.“ Sie lernt im Modebereich des Geschäfts viel über den Verkauf, den Personalbereich und online Vertrieb. Momentan hat sie vorlesungsfreie Zeit und Mitte März startet sie ins zweite Semester.

Die Zinnowitzerin liebt das Reisen, besonders gern lernt sie dabei neue Kulturen und Länder kennen. Ihr Abi hat sie 2020 an der Freien Schule Zinnowitz absolviert und nun ist sie gespannt auf die weiteren Semester ihres Studiums.

Von Cheyenne Adrion