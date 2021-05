Trassenheide/Bansin/Wolgast

„Diese Landesregierung gibt uns einfach keine Perspektive. Sie hat keine Ahnung, was sie Menschen mit einem siebenmonatigen Berufsverbot antut. Und jetzt müssen wir auch noch zuschauen, wie um Mecklenburg-Vorpommern herum alle Bundesländer für den Tourismus öffnen, nur wir nicht.“

Harte Worte, die Isabelle Tamm da sagt. Die 28-Jährige ist Ausbildungsbeauftragte im familiengeführten Hotel „Seeklause“ in Trassenheide und für die Ausbildung von insgesamt 24 Lehrlingen in drei Lehrjahren zuständig. Tamm hat dabei Glück: Sie darf arbeiten. „Denn wir wollen, dass unsere Lehrlinge ihre Ausbildung nicht unnötig verlängern müssen, deshalb haben wir sie nicht in Kurzarbeit geschickt“, erklärt sie.

Praxis ist Herausforderung

Das theoretische Wissen bekämen alle gut vermittelt, aber die praktischen Dinge seien eine Herausforderung – „es ist ja kein Gast da, den wir bedienen und dessen Zimmer wir herrichten können. Nur immer Trockenübung ist nicht sonderlich motivierend“, sagt sie. Zu Beginn des zweiten Lockdowns seien alle noch zuversichtlich gewesen, denn die Hygienekonzepte vom vergangenen Sommer seien sehr gut gewesen, es habe nicht einen Corona-Fall im Haus gegeben. Das Team der „Seeklause“ und die Gäste seien sehr vorsichtig gewesen. „Wir haben geglaubt, dass angesichts dieser Erfahrung bald wieder geöffnet wird. Aber das war ein gewaltiger Irrtum.“ Inzwischen sei daraus ein nicht enden wollender Alptraum geworden.

Menschen fällt in Kurzarbeit Null die Decke auf den Kopf

Isabelle Tamm weiß, wovon sie spricht, denn ihr Mann ist Koch in der „Seeklause“ und seit sieben Monaten in Kurzarbeit Null zu Hause. „Der will endlich wieder arbeiten, die Gäste bekochen und erleben, dass es ihnen schmeckt. Zu Hause fiel ihm die sprichwörtliche Decke auf den Kopf“, so die junge Frau. Zudem sei es eine finanzielle Belastung für die junge Familie: Auch wenn wegen der Länge der Kurzarbeit mittlerweile 80 Prozent gezahlt würden, fehlten jeden Monat 20 Prozent Gehalt. „Das sind ein paar Hundert Euro. Wir haben wirklich immerzu gerechnet, wie wir alles bezahlen sollen“, berichtet sie und fügt an, dass ihr Mann letztlich für ein paar Stunden einen Zweitjob angenommen habe.

Isabelle Tamm, Ausbildungsbeauftragte im Hotel „Seeklause“ in Trassenheide wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Noch schlimmer treffe es Mitarbeiter, wo beide Partner in der Gastronomie oder Hotellerie tätig seien und jetzt zu Hause sitzen. Und dann noch die Kinderbetreuung zu Hause, wo die Kinder ja auch gewaltig an diesem Lockdown zu knabbern hätten. „Diese riesige seelische Belastung sollte mal jemand aus der Regierung mitmachen müssen, dann würde da anders entschieden werden“, fügt sie mit bitterem Unterton an.

Sehnsucht nach den Gästen

Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen lebten in großer Angst, was wohl werde nach dem Lockdown. „Sie fürchten sich, dass den Eigentümern der Hotels das Geld ausgeht und sie das Haus für immer geschlossen lassen müssen. Sie sehnen sich so nach Gästekontakt und den Austausch im Team“, meint Tamm. Glücklicherweise versichere ihr Chef Frank Römer den Mitarbeitern einmal wöchentlich im Videochat, dass es für sie alle eine Zukunft mit viel Arbeit und zufriedenen Gästen geben werde. „Er versucht, uns Beschäftigten die Angst zu nehmen und Kontakt zu halten. Das verbindet sehr“, schätzt die Ausbildungsbeauftragte ein.

Angstgefühl, dass das Hotel für immer schließt

Dieses Angstgefühl, vielleicht nie wieder zur Arbeit gehen zu können, davon weiß auch Carina Birkner, die seit 13 Jahren im Marketingbereich des Hotels „Zur Post“ in Bansin arbeitet. Mitarbeiter des Hauses haben ihr in Gesprächen davon berichtet und von der Not, wenn durch die Kurzarbeit Null fest eingeplantes monatliches Gehalt fehle. „Ich selbst habe derzeit das Glück, im Hotel vor Ort sein zu können, weil ja glücklicherweise viele Buchungsnachfragen eingehen. „Aber es fühlt sich furchtbar an, die Gäste immer und immer wieder vertrösten zu müssen, weil aus Schwerin einfach kein Öffnungstermin genannt wird. Wenn nicht bald geöffnet wird, kommen viele Gäste nie wieder“, betont Birkner. Schon jetzt orientierten sich etliche nach Schleswig-Holstein und andere Bundesländer, wo Tourismus und Außengastronomie möglich sind und das Leben wieder ein Stück weit normal wird.

„Am furchtbarsten ist für mich dieses leere Hotel mit seinen 170 Zimmern. Das ist total demotivierend. Ich habe so eine Wut auf Schwerin, weil man uns nicht arbeiten lässt. Nie waren die Hotellerie und Gastronomie ein Pandemietreiber“, erklärt Carina Birkner. Durch den fehlenden Gästekontakt werde man total abgestumpft. Die Mitarbeiter würden zwar immer wieder anrufen und fragen, ob es in Sachen Öffnung endlich eine Perspektive gibt. Aber sie hörten gar nicht mehr richtig hin, denn sie kennen die verneinende Antwort ja schon.

Ablehnung für schrittweises Öffnen

Für Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), der die Region im Deutschen Städte- und Gemeindetag vertritt, und den Präsidenten des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, ist das Wasser auf die Mühlen. Sie fordern genau wie der Tourismus- und der Hotelverband Insel Usedom die Öffnung der Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Restaurants zum 20. Mai, dem Beginn des langen Pfingstwochenendes. „Kein schrittweises Öffnen, keine Modellregion. Die Erfahrungen von Schleswig-Holstein können wir doch nutzen. Wir sind doch kein anderes Universum. Urlaubsregionen brauchen lediglich mehr Impfstoff, so wie es in Bayern gehandhabt wird“, sagt Jürgens.

„Festhalten nur an reiner Inzidenzzahl ist blanke Katastrophe“

Der Kommunalpolitiker Weigler geht sogar noch weiter: Er fordert „die verbindliche Öffnung für alles – auch für Kitas, Schulen, den Nachmittagssport, Musikschulen. Dieses Festhalten von Ministerpräsidentin Schwesig und der Regierung an der reinen Inzidenzzahl ist die blanke Katastrophe“, erklärt er. Die meisten Menschen verhielten sich sehr verantwortungsbewusst und achteten auf Maske, Abstand, Händehygiene. Zudem gebe es für jede noch so kleine Aktivität ein Hygienekonzept. „Gerade die Hoteliers haben doch im vergangenen Sommer bewiesen, wie es funktionieren kann. Mittlerweile haben wir noch die verschiedenen Testmöglichkeiten und die Impfung dazu. Da muss man doch den Menschen entgegenkommen“, findet er.

Die Öffnung des Tourismus werde funktionieren, ist er überzeugt. „Wenn festgelegt wird, dass Urlauber nur mit einem Negativtest anreisen dürfen und alle drei Tage noch ein verbindlicher Selbsttest mit Selbsterklärung erfolgt, können wir endlich wieder Gäste begrüßen. Da haben wir die Impfungen, die weiter gut vorankommen, noch gar nicht mit einbezogen.“

Urlaubsland Nr. 1 bald beerdigt?

Wenn Schwerin aber noch weiter warte, könne man das Urlaubsland Nr. 1 in Deutschland beerdigen. „Alle anderen Bundesländer haben einen festen Öffnungstermin benannt. MV will warten, bis die Inzidenz bei 50 ist und dann schauen. Mehr Verarsche geht nicht. Aber davon haben wir die letzten Monate schon genug gehabt“, so ein aufgebrachter Stefan Weigler.

Er wünscht sich jetzt ein starkes gemeinsames Auftreten aller Betroffenen in der Tourismusbranche und der Kommunalpolitik. Denn der große Rattenschwanz komme ja erst noch. „Wir werden erst in zwei oder drei Jahren die ganzen Auswirkungen dieses jetzt sieben Monate andauernden Lockdowns merken, wenn nämlich wegen der ausgebliebenen Einnahmen auch ganz viele Investitionen durch die Gemeinden und Kurverwaltungen nicht getätigt werden können.“

Von Cornelia Meerkatz