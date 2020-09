Katschow

Er tappt im Dunkeln und findet das gar nicht gut. Bernhard Lissner aus Katschow fühlt sich als „Mensch dritter Klasse“, wie er schreibt. Sein Problem ist die Straßenbeleuchtung. „Um 23 Uhr wird hier die Beleuchtung ausgeschaltet und das Dorf ist stockdunkel. Wir haben einen Hund und müssen abends nochmal mit ihm raus.“ Er habe sich beim Amt Usedom Süd beschwert. „Die dortige Sachbearbeiterin sagte mir, dass sie davon nichts wisse. Dem ehrenamtlichen Bürgermeister ist das zwar bekannt, aber da er nicht in Katschow wohnt, scheint ihn das nicht zu interessieren“, meint Bernhard Lissner, der seit Februar 2020 in dem Ortsteil der Gemeinde Dargen wohnt.

Für den Einwohner ist es auch eine Frage der Sicherheit, „wenn ein ganzes Dorf im Dunkeln liegt. Wenn wenigstens jede zweite Lampe brennen würde“, so Lissner. Dass die Straßenbeleuchtung in Katschow um 23 Uhr ausgeht und morgens 5 Uhr eingeschaltet wird, ist Bürgermeister Detlef Wenzel bekannt. „Das weiß jeder im Dorf und darüber hat sich noch niemand beschwert. Der Hintergrund ist ganz einfach, wir wollen Kosten sparen.“

Straßenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden

Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Bossin, Dargen, Görke, Kachlin, Katschow, Neverow und Prätenow. Das werde in allen Ortsteilen so praktiziert, meint Bürgermeister Wenzel. „Unser Ziel ist es, in allen Ortsteilen die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. Dann können die Lampen vielleicht auch nachts brennen. Wenn wir jetzt Straßenlaternen erneuern, wird nur LED verbaut“, so Wenzel. Das gehe aber nur peu á peu.

Mit der jetzigen Regelung habe der Bürgermeister kein Problem. „Wenn man so spät mit dem Hund noch raus muss, kann man sich eine Taschenlampe nehmen.“ Bernhard Lissner findet, dass in Katschow viele Lampen in einem schlechten Zustand sind. Wenzel widerspricht nicht. Die sollen im Zuge des Straßenausbaus saniert werden. Die Ortsdurchfahrt Katschow – eine Kreisstraße – gehört zu den 29 Baumaßnahmen, die auf der Prioritätenliste des Landkreises Vorpommern-Greifswald stehen. „Wir hoffen, dass im nächsten Jahr gebaut wird. Allerdings erzähle ich das den Einwohnern schon seit Jahren bei Veranstaltungen. Ich glaube erst daran, wenn gebaut wird“, so der Bürgermeister.

Von Henrik Nitzsche