Fehlende Unterschrift: Warum nun die sanierte Alte Schule Ückeritz nicht genutzt werden kann

Ückeritz

Schwere Vorwürfe gegen den Ückeritzer Bürgermeister Axel Kindler (Für unseren Lebensraum Ückeritz) erhob auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch der Leiter der Ostseeschule Ückeritz, Peter Biedenweg. Weil der Bürgermeister bisher nicht die Brandschutzverordnung für die sanierte Alte Schule unterzeichnet habe, sei keine technische Abnahme erfolgt. Die Nutzung der Räume durch die Ostseeschule sei somit fraglich und ein Dilemma für Schüler und Lehrer.

Am 2. August beginnt das neue Schuljahr. Dann werden an die 300 Schüler wieder in Ückeritz an der Regionalen Schule unterrichtet. Doch wegen der noch nicht nutzbaren Räume in der Alten Schule kann nicht allen Klassen ein eigener Klassenraum angeboten werden, in dem sich die Schülerinnen und Schüler bis auf die Hofpausen während des ganzes Tages aufhalten, erläutert Biedenweg.

„Wann erfolgt die Unterschrift, Herr Bürgermeister?“

Genau diese Regelung sei aber wichtig, um die Coronaverordnung des Landes für Schulen umzusetzen. „Bei der Raumplanung ist die Schulleitung vom Versprechen der Gemeinde ausgegangen, mit Beginn des Schuljahres 2021/22 die Alte Schule nutzen zu können“, sagt der Schulleiter und will vom Bürgermeister wissen: „Warum ist noch keine Unterschrift erfolgt und ab wann können wir nun die Räume nutzen?“ Um pünktlich mit dem Unterricht zu beginnen, müssen noch technische Vorkehrungen, etwa die Installation von Beamern, vorgenommen werden.

Der Leiter der Ostseeschule Ückeritz, Peter Biedenweg und seine Stellvertreterin Sonja Fischer. Quelle: Cornelia Meerkatz

Biedenweg und seine Stellvertreterin Sonja Fischer haben eine komplette Woche am Stunden- und Raumplan gesessen. Die Räume in der Alten Schule seien vor allem für die drei an der Schule existierenden Lernbehindertengruppen vorgesehen, erläutern sie. Doch die Fragen nach einem Nutzungsdatum und wann die Unterschrift unters Brandschutzkonzept komme, beantworte Axel Kindler ebenso wenig wie jene, warum er als Bürgermeister noch immer nicht den Mietvertrag mit dem Heimatverein für die Alte Schule gekündigt habe.

Mietvertrag mit Heimatverein noch nicht gekündigt

Dort liegt das nächste Problem: Laut Beschluss der Gemeindevertretung stehen die sanierten Räume für den Schulbetrieb zur Verfügung. Der Schulzweckverband zahlt dafür monatlich über 3000 Euro Miete. Besonders wichtig ist der große Raum in der 1. Etage der Alten Schule, der von körperbehinderten Schülern genutzt wird. Nach Schulschluss, so wurde vereinbart, kann der Heimatverein diesen großen Raum für Versammlungen nutzen. Doch der Heimatverein hat den Raum bereits komplett belegt und mit eigenem Mobiliar bestückt. „Ein Sofa hat definitiv nichts in einem Unterrichtsraum verloren“, findet Gemeindevertreter Marco Biedenweg, zugleich 1. Stellvertreter des Bürgermeisters. Mit dieser Einstellung ist er nicht allein.

Werden die Schüler der Ostseeschule also ab dem 2. August zusammengepfercht lernen müssen? Sozialausschussvorsitzender Erwin Glanz bezeichnete die aktuelle Situation als Katastrophe für Eltern und Schüler. Anwesende Einwohner machten während der Sitzung des Gemeinderates daher ihrem Ärger mit Zwischenrufen wie „Wann fängst Du endlich an zu arbeiten, Axel?“ Luft.

Bürgermeister: Warum baut Schulzweckverband nicht an?

Der Bürgermeister indes sieht die Versäumnisse nicht bei sich, wie er gegenüber der OZ erklärte. „Ich bin ein ehrenamtlicher Bürgermeister und weiß nicht, wann Verordnungen fertig zur Unterschrift sind. Da ist das Planungsbüro oder das Amt Usedom-Süd gefragt. Wenn mir was vorgelegt wird, unterschreibe ich natürlich zeitnah. Aber Brandschutzgutachten dauern eben“, sagte Kindler.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleichzeitig warf er dem Schulzweckverband Versäumnisse vor. „Wenn der Platz nicht reicht, warum baut man nicht an die Ostseeschule an? Der Schulleiter hat mir bereits 2015 ein Anbaukonzept überreicht. Und jetzt, wo für Schulbauten die Fördergelder regelrecht hinterhergeschmissen werden, kann man doch aktiv werden, statt hohe Miete zu zahlen. Die Alte Schule ist ein Kultur- und Vereinshaus“, argumentiert Axel Kindler.

Unterdessen haben Marco Biedenweg, Erwin Glanz und weitere Gemeindevertreter sowohl das Amt als auch das Planungsbüro und den Brandschutz-Sachverständigen um Unterstützung gebeten, die technische Abnahme noch zu veranlassen, damit am 2. August auch in den Räumen der Alten Schule der Unterricht beginnen kann. Schulleiter Peter Biedenweg hofft es sehr.

Von Cornelia Meerkatz