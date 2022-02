Feierlaune beim Blick in den Lassaner Schützensaal

Lassan

Die Erweiterung und Sanierung des Lassaner Schützenhauses schreitet unvermittelt voran. Inzwischen ist die Restaurierung der Holzdecke im großen Saal abgeschlossen. Neue Fenster wurden vor die historischen Fenster gesetzt, Heizkörper an den Wänden angebracht und in Betrieb genommen und auch die Beleuchtung in Form von Ballon- und Kerzenlampen ist komplett.

In dieser Woche wurde der Saal gereinigt, denn am Montag soll mit dem Aufbau des neuen Fußbodens begonnen werden. „Die Zimmerleute erstellen zunächst die nötige Unterkonstruktion und bringen anschließend die neue Eichendielung ein“, informiert Lassans Bürgermeister Fred Gransow (CDU). „Ist der große Saal fertig, geht es im kleinen Saal weiter. Im Hausflur wird das Originalparkett aufgearbeitet.“

Die Holzdecke, die Heizkörper und auch die Lampen im großen Saal des Lassaner Schützenhauses sind schon komplett. Nun soll der neue Fußboden verlegt werden. Quelle: Tom Schröter

Unterdessen erstrahlt auch das antike Treppenhaus des 1890 errichteten Schützenhauses wieder in neuem Glanz. Georg Drewes von der Benter Maler GmbH aus Lubmin versah die alte Holzsubstanz mit frischer Farbe. Die Kanten der Treppenstufen – die im Obergeschoss befindliche Wohnung wird künftig den Karnevalisten als Vereinsdomizil dienen – sollen noch aufgearbeitet werden. Das Gleiche gilt für die historischen Außen- und Innentüren, von denen sich aktuell mehrere beim Tischler befinden. Bedauerlicherweise ruhen diese Arbeiten gegenwärtig, da die Mitarbeiter wegen Corona entweder erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden, wie der Bürgermeister mitteilt.

Aus dem selben Grund sind auch die Arbeiten an den Außenanlagen ins Stocken geraten. Am rechten Saaleingang finden Besucher mit körperlichen Beeinträchtigungen künftig eine sanft ansteigende Rampe vor. Über diesen Zugang können zum Beispiel Rollstuhlfahrer sowohl den Festsaal als auch die Terrasse für die Außengastronomie erreichen.

Fred Gransow rechnet Ende März mit der Fertigstellung sämtlicher Arbeiten. Dann sollen auch die Brandschutz- und die Einbruchsmeldeanlage technisch abgenommen werden. Das Investitionsvolumen bewege sich bei insgesamt etwa 1,2 Millionen Euro. Was die Eröffnungsfeier anbetrifft, gehen die vagen Planungen von einem Termin um den 1. Mai aus.

Von Tom Schröter