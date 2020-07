Ferienkurs: Vom Fußgänger zum Segelflieger in Schmoldow

Schmoldow

Der rot-weiße Windsack vibriert waagerecht in der Luft. Eine kräftige Brise weht über den Flugplatz Schmoldow. „Das wird heute nichts mit dem Fliegen. Wir haben mindestens 25 Knoten“, sagt Daniel Wittke, Vorsitzender des Segelfliegerclubs Greifswald. Also wird der „Puchacz“ nach dem Aufpumpen des Rades wieder in den Hangar gefahren. Der Sommer ist noch lang. Die Ferien gehen gerade mal ins zweite Drittel und Till Völker freut sich auf die nächsten Starts. Der heute 16-Jährige absolvierte bereits mit 14 Jahren seinen ersten Alleinflug. „Eine Ausnahme“, kommentiert Wittke. Aber auch kein Wunder.

Tills Vater Lutz aus Gützkow ist nämlich passionierter Segelflieger. „Deshalb war ich von klein auf schon immer hier auf dem Flugplatz“, erzählt sein Sohn. Mit 13 Jahren habe er schließlich die Ausbildung begonnen und im September vergangenen Jahres erfolgreich die Lizenz zum Segelflugzeugführer erworben. „Die gesamte Ausbildung besteht aus drei Teilen und ist anspruchsvoll“, sagt Daniel Wittke. Allein die große Theorieprüfung in Schwerin erfordere viel Wissen und somit auch fleißiges Heimstudium. „Da geht es um allgemeine Luftfahrtkunde, Fragen der Meteorologie und Navigation, Recht und menschliches Leistungsvermögen“, erzählt Till Völker.

Das doppelsitzige Schulungsflugzeug „Puchacz“ kurz vor der Landung. Quelle: SFC Greifswald

Segelfliegen ist guter Einstieg

Auch Steve Lorenz ist längst dem Fliegen verfallen. „Dieses Gefühl von Freiheit ist unbeschreiblich. Die Sorgen werden so klein, wenn man von da oben auf die Erde schaut, so ganz ohne Motorgeräusch“, schwärmt der Flugschüler, der kurz vor der Lizenz steht. Der 17-jährige kann andere Jugendliche nur ermutigen, dieses Gefühl auch zu erfahren. Am besten während des kommenden Sommercamps vom 18. bis 26. Juli auf dem Schmoldower Flugplatz. Noch gibt es freie Plätze!

„In diesem Jahr bietet unser Verein erstmals parallel dazu einen verlängerten Schnupperlehrgang, quasi einen Einstiegskurs für alle an“, so Steve Lorenz. Ziel sei es, noch mehr Leute unserer Region „zu einem der schönsten Hobbys überhaupt zu animieren“, so der Greifswalder. Das Segelfliegen bilde die beste Grundlage, um in die Fliegerei einzusteigen. „Vielleicht ist das auch ein Anreiz für diejenigen, die beruflich vom Fliegeralltag schwärmen“, sagt Lorenz und fügt hinzu: „Auch Schmoldow hat schon Airline-Piloten, Fluglotsen und anderes mehr hervorgebracht.“

Campen auf dem Flugplatz

Ob Mann oder Frau, jung oder alt, allein, als Pärchen oder gar als Familie – jeder sei willkommen. Interessenten sollten mindestens 14 Jahre alt sein, in Ausnahmefällen 13 Jahre. „Plan ist es, jeden Tag mehrere Starts mit Fluglehrer zu absolvieren und am normalen Vereinsbetrieb teilzunehmen“, berichtet Steve Lorenz, der zum Organisationsteam gehört. Der neuntägige Kurs beinhaltet neben dem Fliegen auch das Campen auf dem Flugplatz inklusive Verpflegung, mal ein Lagerfeuer mit Grillabend, Filmgucken und immer nette Gesellschaft – das alles für 130 Euro pro Nase. Um versichert zu sein, werden die Kursteilnehmer für die Dauer des Lehrgangs Vereinsmitglieder und bei Gefallen vielleicht auch darüber hinaus. „Am Ende des Kurses sollte jeder Interessent, der als Fußgänger gekommen ist, in der Lage sein, das Flugzeug unter Aufsicht des Fluglehrers in der Luft zu halten“, verdeutlicht Lorenz. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sei die Mund-Nasen-Maske beim Fliegen selbstverständlich.

Sparkassenvorstand Thomas Metzke freute sich mit den Vereinsmitgliedern über das runderneuerte Ausbildungsflugzeug „Janus“. Quelle: Sparkasse Vorpommern.

Janus wieder flott dank Crowdfunding

Wer nun schon Flugluft schnuppert, darf sich auch auf den generalüberholten Doppelsitzer „Janus“ freuen. Das Ausbildungsflugzeug ist bereits 35 Jahre alt und hat etwa 6000 Starts hinter sich. Der Lack war vergilbt, rissig und stumpf geworden und drohte Wasser zu ziehen. Sowohl die optischen, technischen als auch fliegerischen Werte des Segelflugzeugs waren dringend überholungsbedürftig. Doch nun strahlt der Flieger in neuem Glanz und ist obendrein auch technisch wieder topp – dank der Spendenaktion auf der Crowdfunding-Plattform der Sparkassen www.99 Funken.de.

Ein Teil der dort gesammelten Spenden wurde durch die Sparkasse Vorpommern verdoppelt. „Die ganze Aktion war schon aufregend, aber auch mit Arbeit verbunden“, sagt Projektinitiator Lutz Völker. „Doch der Aufwand hat sich absolut gelohnt. Am Ende durften wir auf einen Kontostand von 6500 Euro blicken. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle 25 Unterstützer“, so das Vorstandsmitglied im Verein.

Verein zählt 65 Mitglieder

Zu tun bleibt aber auch in Zukunft reichlich. „Demnächst müssen wir uns wohl die Hallen vornehmen“, sagt Vereinsvorsitzender Daniel Wittke. Der Segelfliegerclub mit seinen 65 Mitgliedern, davon 40 Aktiven, lebe davon, dass alle mit anpackten. Pro Jahr seien deshalb 30 Baustunden von jedem zu absolvieren. Die Technik müsse im Winter immer gut gewartet werden, um zum Saisonbeginn im April sicher in die Lüfte starten zu können. In diesem Jahr ging es wegen der Corona-Pandemie verspätet los. Auch das traditionelle Flugplatzfest im Mai fiel aus, es soll aber am 12./13. September nachgeholt werden.

Von Petra Hase