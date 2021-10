„Ferkeltaxe“ auf Usedom: Auf diesen Bahnhöfen ist der Zug zu sehen

Zinnowitz/Heringsdorf

Kennen Sie noch den Begriff „Ferkeltaxe“? Damit ist die frühere Triebwageneinheit der Usedomer Bäderbahn (UBB) gemeint. Zwei Triebwagen dieser Art sind wieder auf der Insel unterwegs. Die Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi e. V. aus Chemnitz ist mit einer Sonderfahrt und 50 Gästen aus Sachsen auf der Schiene nach Usedom gerollt.

Laut Verein fährt der kleine Zug, der in rot gehalten ist, am Samstag (9.10.) um 9.25 Uhr vom Bahnhof Zinnowitz in Richtung Kaiserbäder ab. In Heringsdorf startet die „Ferkeltaxe“ gegen 14 Uhr in Richtung Inselnorden. Am Sonntag soll es wieder zurück nach Chemnitz gehen.www.museumsferkel.de

Von Henrik Nitzsche