Wolgast

Der 5. Tag der Städtebauförderung wird am Sonnabend in Wolgast festlich begangen. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich Teile der Stein- und der Langen Straße als eine kleine Festmeile. Der Tag markiert den Baubeginn für zwei der bedeutendsten Neubauprojekte in jüngerer Zeit in der historischen Innenstadt.

Die Rede ist einerseits von der Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Baulücke Steinstraße 15 (ehemaliges „Deutsches Haus“) in Regie der Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) und andererseits von der Sanierung des Eckhaus-Ensembles Lange Straße 10 durch das Ehepaar Lada. Letzteres Objekt kann am Sonnabend von Interessierten besichtigt werden. Die Fußgängerzone zwischen den beiden künftigen Großbaustellen bietet Platz für ein musikalisches und kulinarisches Rahmenprogramm.

Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos), WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin und Steinmetzmeister Toralf Lada laden herzlich zu der Gemeinschaftsaktion ein. Informiert wird über Ziele, Inhalte und Ergebnisse der Stadtentwicklung. Gleichzeitig soll zur Mitgestaltung ermuntert und eine offene Diskussion angeregt werden.

Tom Schröter