Skandinaviens steht für Kühle. Ganz anders jedoch die Kultur: Davon zeugt Jahr für Jahr das Festival „Nordischer Klang“ in Greifswald. Am 6. Mai steigt die Auftaktveranstaltung mit hinreißender Musik im Uni-Innenhof. Was es sonst noch alles in den zehn Tagen gibt – die OZ informiert.