Festivals, Theater, Konzerte: Das sind 2022 die Greifswalder Kulturhighlights

Greifswald

Zwei Jahre Corona-Pandemie trotzten der Kultur- und Veranstaltungsbranche in Greifswald Durchhaltevermögen und Zuversicht ab. Auch der Start ins neue Jahr verläuft alles andere als planmäßig. Gerade sagte das Kulturzentrum St. Spiritus die für Januar gebuchten Konzerte mit dem Andreas Pasternack Trio und der Rostocker Band Les Bummms Boys ab. „Sie werden auf die Open-Air-Saison verschoben“, kündigt Leiterin Imke Freiberg an. Auch das für den 8. Februar im Dom derzeit noch auf Plakaten in der Stadt angekündigte Konzert „Gregorian Grace“ fällt aus.

Nichtsdestotrotz ist der Kulturkalender der Stadt reich gefüllt, überwiegt der Optimismus aller Veranstalter und Organisatoren. Ob es weitere Absagen oder Verschiebungen geben wird – abwarten. OZ stellt an dieser Stelle die nächsten Termine und die größten Highlights für 2022 vor.

Glimmer beim Showspektakel 

Es geht los am 4. Februar mit der Nacht der Illusionen im Kaisersaal der Stadthalle. Die fulminante Travestieshow bietet Tanz und Gesang, Comedy und Parodien. Frech, witzig und doch charmant strapazieren die Künstler die Lachmuskeln des Publikums. Am gleichen Ort und im gleichen Monat will auch Singer-Songwriter Olli Schulz die Herzen der Greifswalder erobern: Sein 2021 verschobener Auftritt ist für den 26. Februar geplant.

König des Klezmer

Star-Klarinettist Giora Feidman ist den Greifswaldern kein Unbekannter. Der 85-jährige Argentinier mit jüdischen Wurzeln begeisterte die Hansestädter als König des Klezmer zuletzt im Herbst 2019. In diesem Jahr geht er auf „Friendship Tour“ und wird als Meister seines Fachs am 1. April im Dom St. Nikolai mit seiner mitreißenden Musik für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Giora Feidman gehört zu den großen Klarinettisten dieser Welt. Quelle: Agentur

Ganz anders und doch ebenso mitreißend werden sich am 22. April in der Stadthalle „The 12 Tenors“ präsentieren. Seit mehr als zwölf Jahren gelten sie als eine der erfolgreichsten Tenorformationen der Welt: Stimmgewaltig begeisterten sie ihr Publikum mit hochklassiger Musik, Esprit und kokettem Hüftschwung bereits auf Konzerten in Europa, China, Japan und Südkorea.

Lesen und mitdiskutieren

Im April steht mit dem Greifswalder Literaturfrühling auch das erste Festival im Kalender, veranstaltet vom Koeppenhaus, dem Kulturzentrum St. Spiritus und der Stadtbibliothek. Das detaillierte Programm befindet sich noch in Vorbereitung. Weitere Partner, wie die Straze und Radio 98.1, sollen in diesem Jahr einbezogen werden, berichtet Kati Mattutat, Projektkoordinatorin im Koeppenhaus. Bibliotheksleiterin Anja Mirasch hat schon mal eines der Highlights verraten: „Für den 28. April hat sich Michael Töteberg angekündigt.“ Der Autor beschreibt in seinem Buch „Falladas letzte Liebe“ die letzten 18 Monate Hans Falladas, als er ins zerstörte Berlin zieht, unter seiner Drogensucht leidet und innerhalb weniger Wochen „Jeder stirbt für sich allein“ schreibt.

Lachen steckt an

Wem das Lachen in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist, der sollte sich den 12. Mai vormerken. Dann gastieren die Kabarettisten Uwe Steimle und Helmut Schleich in der Stadthalle. Steimle ist auch Bestseller-Autor und Schauspieler, ermittelte beispielsweise jahrelang als Hauptkommissar Jens Hinrichs im „Polizeiruf 110“. Scharfzüngig und charmant, liebenswert und skurril, lakonisch und authentisch begeben sich die beiden Künstler auf eine abenteuerliche Reise in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit.

Nordische Inspirationen

Das Festival „Nordischer Klang“ feiert in diesem Jahr seine 31. Auflage und lädt vom 6. bis 15. Mai zu vielen Erlebnissen ein. Musik, Bühnenkunst, Ausstellungen, Lesungen, Filme, Kinderprogramm und Vorträge aus den nordischen Ländern stehen für hochklassige Unterhaltung, Wissensvermittlung und spannende Inspirationen. Projektorganisatorin Christine Nickel verrät, dass Norwegen 2022 als Schirmherrenland auftreten werde. „Geplant sind viele Open-Air-Veranstaltungen, auch die Bühne im Innenhof der Universität wollen wir wieder nutzen, denn dort haben wir im vorigen Jahr tolle Erfahrungen gesammelt“, sagt sie.

Beim Nordischen Klang 2021 begeisterte das schwedisch-senegalische Duo Sousou & Maher Cissoko auf dem Innenhof des Uni-Hauptgebäudes. Quelle: Christin Lachmann

Das junge Europa zu Gast

Vom 13. bis 22. Mai werden Studierende aus ganz Europa zum „Greifswald International Students Festival“ – GrIStuf – erwartet. Das Festival fand erstmalig 2002 statt und wird mittlerweile alle zwei Jahre von Studierenden der Universität organisiert. Die Planungen für das Jubiläumsjahr laufen noch und werden hoffentlich nicht von Corona durchgekreuzt.

Plattsnacker im Spiritus

Im Kulturzentrum im St. Spiritus finden traditionell eine Reihe von Konzerten, Lesungen, aber auch Kurse, Workshops und Ausstellungen statt. Im Juni, genauer vom 7. bis 12. des Monats, findet dort in diesem Jahr aber auch das „Festival up Platt“ statt. Wer alles kommt, verrät Leiterin Imke Freiberg noch nicht, nur mit der Hamburger Platt-Pop-Band „Tüdelband“ will sie schon mal neugierig machen.

Theater, Theater

Das Theater Vorpommern bietet in seiner Spielstätte an der Robert-Blum-Straße eine ganze Palette spannender und unterhaltsamer Abende mit Schauspiel, Musiktheater, Ballett und Konzerten. Wir möchten hier nur eines hervorheben: das geplante Sommertheater in der Klosterruine Eldena. Am 4. Juni soll das Schauspiel „Was ihr wollt“ aus der Feder von William Shakespeare in der Inszenierung von Uta Koschel Premiere feiern. Unterm Sternenhimmel sind mehrere Aufführungen geplant.

Bach illuminiert den Dom

Im Monat darauf wirkt die Greifswalder Bachwoche traditionell als Magnet über die Landesgrenzen hinaus. Sie steht in diesem Jahr vom 13. bis 19. Juni unter dem Motto „Bach illuminiert“. „Im Zentrum der Morgenmusiken und Konzerte stehen Werke Johann Sebastian Bachs und anderer Komponisten, die das Thema ,Christus als Licht der Welt’ in Töne setzen“, blickt Bachwoche-Sprecher Tilman Beyrich voraus. Er freue sich schon sehr auf die Bach’sche Johannespassion mit großer Besetzung sowie Edward Elgars Oratorium „The Light of life“, das den Schluss- und Höhepunkt der Bachwoche bilde. Bei den Abendveranstaltungen werde es besondere Lichtinstallationen geben, etwa bei der stimmungsvollen Taizé-Nacht am 15. Juni.

Große Konzerte, große Erlebnisse – dafür steht die Bachwoche in Greifswald. Quelle: Bachwoche Greifswald

Klostermarkt und Konzert

Die Klosterruine Eldena mit ihrem Park und der Klosterscheune bieten ein ideales Ambiente für den Klostermarkt. Am 18. und 19. Juni stehen dort regionales, traditionelles und modernes Kunst- und Schauhandwerk im Mittelpunkt. Mitmachangebote, Livemusik und Kindertheater sowie Speis & Trank laden zum Verweilen ein.

Der einstige Frontmann der Rockband Karussell, Dirk Michaelis, wird am 19. Juni in der Stadthalle gastieren. Sein bekanntester Titel ist wohl immer noch „Als ich fortging“. Doch ganz sicher wird er auch viele andere Songs zu Gehör bringen.

Willkommen, Sommer!

In über 360 Städten weltweit wird der Sommer jährlich mit der Fête de la Musique begrüßt. Dieses bunte Fest der Musik findet stets am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, statt. Initiiert durch den Verein GrIStuF, gehört auch Greifswald seit 2007 zu diesen Städten. Unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ möchte die Fête jedem Menschen unabhängig vom finanziellen und sozialen Status ermöglichen, Kultur zu erleben. Gleichzeitig sind alle aufgerufen, diesen Tag aktiv mitzugestalten.

Greifswalder Koeppentage

Rund um den Geburtstag Wolfgang Koeppens (1906-1996), dem in Greifswald am 23. Juni geborenen Schriftsteller, nehmen die Greifswalder Koeppentage Bezug zu verschiedenen Aspekten aus dem Leben und Werk des bedeutenden Autors der Nachkriegsliteratur. „In diesem Jahr wird es vom 20. bis 24. Juni mehrere Veranstaltungen geben, darunter auch wieder eine Ausstellung im Münchner Zimmer“, kündigt Projektkoordinatorin Kati Mattutat an. Zudem verleiht die Hansestadt alle zwei Jahre den Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis. Der Preisträger des Jahres 2020, Marcus Braun, wird im März seinen Nachfolger vorschlagen.

Groovig in den Juli

Das erste Juliwochenende (1./2.7.) steht seit über 30 Jahren ganz im Zeichen der Eldenaer Jazz Evenings. An zwei Abenden sollen Fans dieses Musikstils und Menschen, die sich gern überraschen lassen, bei Open-Air-Konzerten in der Klosterruine auf ihre Kosten kommen. Eine abgespeckte Variante gab es 2021 im Hof des St. Spiritus. Das Programm hält die Hansestadt noch geheim.

Die Stimmung in der Klosterruine bei den Eldenaer Jazz Evenings ist unvergleichlich. Quelle: OZ-Archiv/Peter Binder

Fischerfest Gaffelrigg

Im vergangenen Jahr fiel es der Corona-Pandemie komplett zum Opfer, 2022 aber soll es wieder tausende Gäste anlocken: Das Greifswalder Fischerfest ist das größte maritime Volksfest der Region und findet traditionell am dritten Juliwochenende (15. bis 17.7.) statt. Zu den Höhepunkten des Festes gehören die Gaffelrigg – die Ausfahrt der Traditionsschiffe, die Weltmeisterschaft im Ryckhangeln oder das Herzschlag-Finale „Ryck in Flammen“. Auch ein Riesenrad sowie zahlreiche andere Schausteller und musikalische Auftritte auf Bühnen längsseits des Rycks dürfen nicht fehlen.

Jazz, Oldies, Schlager

Andreas Pasternack wird am 23. Juli im St. Spiritus sein für Januar geplantes Konzert nachholen. Als Saxofonist, Sänger und Entertainer präsentiert er eine ebenso faszinierende wie abwechslungsreiche Mischung aus Jazz, Oldies, Schlagern und eigenen Songs. Begleitet wird er in Person von Christian Ahnsehl an der Gitarre und Enrique Marcano am Kontrabass von exzellenten Musikern.

Festspiele MV zu Gast

Im Sommer werden die Festspiele MV gleich zweimal in Greifswald ihre Zelte aufschlagen: Am 24. Juli gibt die Deutsche Streicherphilharmonie mit der Festspielpreisträgerin Noa Wildschut (Violine) ein Konzert in der Stadthalle. Nicht ganz klassisch präsentiert sich der oscar-nominierte Komponist und Pianist Hauschka am 28. Juli im Dom: Mit Pingpongbällen, Schrauben und Radiergummis experimentiert der Künstler an seinem Instrument. Ob als Solist oder im Duo, bringt er sein Publikum mit improvisierten Wechselspielen auf eine Entdeckungsreise in neue akustische Klangwelten. Im Zusammenspiel mit Jörg Bittners Lichtkunst wird der Dom zu einem Laboratorium der Klänge, Farben und Geschichten.

Kelly und Les Bummms Boys

Eigentlich wollte Angelo Kelly & Family mit seiner Irish Sommertour im August 2021 im Strandbad aufschlagen. Doch daraus wurde nichts. Nun gibt es mit dem 30. Juli einen neuen Termin. Les Bummms Boys kommen am 6. August ins St. Spiritus und werden mit ihrer Mischung aus Rock ’n’ Roll, Pop, Balkan und Ska die Leute von den Sitzen holen, denn die Jungs spielen sich einfach in die Tanzbeine und ins Herz.

Haben ihr Konzert verschoben und wollen es im August nachholen: die Band Les Bummms Boys. Quelle: Agentur

Dem Romantiker zu Ehren

Alljährlich am letzten Augustwochenende feiert Greifswald seinen berühmten Sohn Caspar David Friedrich (1774-1840) und lädt zu einer Zeitreise in die historische Romantik ein. Hoffentlich kann es am 27. August wieder einen historischen Jahrmarkt auf dem Marktplatz geben. Darüber hinaus halten auch das Friedrich-Zentrum, das Pommersche Landesmuseum und St. Spiritus viele Angebote bereit. Um 21 Uhr findet das Abschlusskonzert mit Saxofon und Orgel im Dom statt. Es ist eines von drei „Klangfarben“-Konzerten dieses Jahres, die anderen zwei finden am 30. September und 29. Oktober statt.

Greifswalder Kulturnacht

Zur Greifswalder Kulturnacht am 9. September präsentiert sich die Stadt auch in diesem Jahr von ihrer buntesten Seite: Mehr als 50 Einrichtungen, Geschäfte, Vereine und Gastronomen beteiligen sich alljährlich mit insgesamt über 80 Veranstaltungen verschiedenster Genres am Abend – von der Lesung in der Innenstadt bis zum Singenden Balkon in der Plattenbausiedlung.

Während der Kulturnacht 2021 zogen hunderte Menschen von Ort zu Ort durch die nächtliche Stadt. Quelle: Petra Hase

Interkulturelle Woche

Vom 25. September bis 2. Oktober lädt die Interkulturelle Woche in Greifswald zu zahlreichen Veranstaltungen. Das Netzwerk Migration Greifswald organisiert gemeinsam mit Kooperationspartnern ein buntes Programm aus Filmen, Theater, Ausstellungen, länderbezogenen Themenabenden und mehr. Die Veranstaltungen sollen helfen, ein besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und Vorurteile abzubauen.

Von Petra Hase