600 begeisterte Zuhörer beim Festkonzert

Blasmusik ist Klasse: Zu diesem Urteil darf man getrost kommen, wenn man die volle Großsporthalle am Tag der Deutschen Einheit in Wolgast gesehen hat. Zum vierten Mal in Folge gab es das traditionelle dreistündige Festkonzert mit dem 1. Pommerschen Blasorchester Wolgast und mit Unterstützung des Gützkower Blasorchesters. 600 Zuschauer hörten, sangen und klatschten begeistert die von den Musikern angestimmten Titel mit – egal, ob Marsch, Polka oder Swing.

Das Motto des Konzertes lautete passend zum Tag „Musik überwindet Mauern und verbindet“. Das 1. Pommersche Blasorchester enttäuschte die Fans nicht: Für den großen Auftritt hatte es ausgiebig geprobt. Als Gastensembles traten die Blasorchester aus Greifswald und aus Wiek auf Rügen auf. Möglich wurde die Veranstaltung – der Eintritt war frei – dank der Unterstützung der Stadt Wolgast.

Der 3. Oktober sei ein Tag zum Feiern, sagte auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD). „Und da kommt Blasmusik in ihren unterschiedlichsten Facetten doch ganz recht. Das Programm trägt zur Förderung der vorpommerschen Identität bei. Deshalb unterstützen wir das Konzert mit 1 500 Euro aus dem Vorpommern-Fonds“, sagte Dahlemann bei der Übergabe des Schecks an Orchesterleiter Klaus Held.

Das Motto des Festkonzerts passe ganz ausgezeichnet zum 3. Oktober. „Wir feiern den 30. Jahrestag des Mauerfalls und den 29. Jahrestag der Deutschen Einheit. Beide Tage sind eng miteinander verknüpft und zeigen uns, was Mut und Entschlossenheit vieler bewegen können“, lobte der Staatssekretär. Jeder verbinde eigenen Erlebnisse und Erfahrungen mit diesen Tagen. Und obwohl er in der Wendezeit gerade mal ein gutes Jahr alt war, sei er für die friedliche Revolution dankbar. „Ohne sie wäre ich wohl nie meiner Frau begegnet, denn sie stammt aus Baden-Württemberg“, so Dahlemann.

Von Cornelia Meerkatz