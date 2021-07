Mellenthin

Keine Ruhe für die Feuerwehren: Am Donnerstagabend mussten zahlreiche Feuerwehren auf ein Acker nahe Mellenthin eilen, weil dort auf einer Fläche von etwa zehn Hektar ein Brand ausgebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen war eine Strohballenpresse der Auslöser.

Der starke Wind heizte die Flammen auf dem Feld nahe des Flugplatzes in Mellenthin immer wieder an, so dass die Feuerwehrleute Schwierigkeiten hatten, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Erschwerend kam hinzu, dass das Feuer auch auf Teile des Waldes übersprang. Zudem gab es Probleme mit der Sicherstellung von Löschwasser. Per Pendelverkehr wurde das Wasser von einer Entnahmestelle an der Mülldeponie geholt.

Rund 70 Einsatzkräfte sind vor Ort. Nach ersten Informationen beläuft sich der Schaden auf rund 60 000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es in dem Bereich auf der Bundesstraße 111 aber nicht.

Von Henrik Nitzsche