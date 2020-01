Feuer bricht erneut in Haus bei Lubmin aus: Mann noch vermisst – Anwohner helfen

Nonnendorf

Dramatische Szenen in der Nacht zu Freitag in dem kleinen Ort Nonnendorf bei Lubmin ( Landkreis Vorpommern-Greifswald): Obwohl es zunächst danach aussah, als sei der Brand eines Einfamilienhauses unter Kontrolle, brach das Feuer am späten Donnerstagabend erneut aus.

Noch immer ist unklar, wo sich der Bewohner der Hauses befindet. Die Einsatzkräfte vermuten, dass der 31-Jährige noch im Haus ist. Sollte das so sein, gibt es wenig Hoffnung, ihn lebend zu bergen.

Zur Galerie In der Nacht zu Freitag hat auch die zweite Hälfte des Hauses in Nonnendorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lichterloh gebrannt. Die mehr als 150 Einsatzkräfte erhielten viel Unterstützung von Anwohnern.

Der Brand war am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der einen Hälfte des Gebäudes ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Am Abend fraß sich das Feuer dann auch in das Dach des Nachbarhauses. Dessen Dachstuhl stand gegen 23 Uhr lichterloh in Flammen.

Stundenlang bekämpften mehr als 150 Einsatzkräfte den Brand von allen Seiten. Unterstützt wurden sie von Anwohnern in dem Dorf, das zur Gemeinde Rubenow gehört. Nachbarn stellten den Einsatzkräften Essen und Trinken zur Verfügung, einige kochten sogar Suppe, machten Bockwürste warm.

Umliegende Landwirte stellten zwei Traktoren zur Wasserbeförderung bereit und füllten damit den Löschteich, weil dieser bereits mehrfach leergepumpt war. Bei Temperaturen um die drei Grad und leichtem Wind fror sogar das Wasser teilweise auf der Dorfstraße.

Die Tankstelle in Brünzow machte über Nacht Bereitschaft, sodass die Rettungskräfte zur Not mit Diesel oder Essen versorgt werden konnten. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow wurde kurzerhand zum Stützpunkt umfunktioniert, hier konnten sich die Frauen und Männer stärken und ausruhen.

Zur Galerie Im kleinen Dorf Nonnendorf in der Gemeinde Rubenow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Aktuell hält der Einsatz an.

Mehr zum Thema:

Von Tilo Wallrodt