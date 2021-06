Feuer im Dachstuhl der Wolgaster St. Jürgen-Kapelle

Wolgast

Erneuter Großeinsatz für die Feuerwehr in Wolgast: Am frühen Sonntagnachmittag brannte an der St. Jürgen-Kapelle an der Breiten Straße der Dachstuhl, der aktuell saniert wird. Dem Vernehmen nach hatte ein Urlauber bemerkt, wie Qualm aus dem Dach aufstieg, und um 12.52 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die umgehend mit mehreren Fahrzeugen ausrückte.

Der Brandherd befand sich im Dachbereich unweit des östlichen Giebels der derzeit mit einem Baugerüst versehenen Kapelle. Dort hatte die vor wenigen Tagen erneuerte Dämmung Feuer gefangen. Schon bald ergriffen die Flammen auch die auf dem Dach befindliche Abdeckplane, die an mehreren Stellen durchschmorte, und die darunter befindlichen neuen Dachlatten.

Um 13.40 Uhr hieß es: „Feuer aus!“

Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer vom Baugerüst aus mit reichlich Löschwasser und brachten das Geschehen so schon bald unter Kontrolle. In der Kapelle waren Kameraden unter Atemschutz im Einsatz. Um 13.40 Uhr hieß es: „Feuer aus!“. „Wäre der Wind ungehindert in das Dach eingedrungen, wäre der Schaden sicher viel größer gewesen. Die entstandenen Schäden sind reparabel“, schätzte Einsatzleiter Matthias Stüber gegenüber Pastor Sebastian Gabriel ein, der den Einsatz vor Ort mitverfolgte.

Auch im Inneren der St. Jürgen-Kapelle kam Wasser zum Einsatz. Das Bild zeigt Löscharbeiten im Altarbereich. Quelle: Tom Schröter

Ein Blick in das Gotteshaus verheißt jedoch nicht Gutes: Auf dem Fußboden stand knöcheltief das Wasser und die Löscharbeiten im Altarbereich dauerten auch gegen 13.30 Uhr noch an. In der Raumdecke klaffen große Brandlöcher. Kantorin Maria Uhle, die zusammen mit dem Pastor das Innere der Kapelle kurz in Augenschein nahm, sprach nach diesem ersten Endruck von einem „kompletten Sanierungsfall“. Sebastian Gabriel teilte auf Nachfrage mit, dass die St. Jürgen-Kapelle, die besonders im Winterhalbjahr für Gemeindeveranstaltungen und ganzjährig auch von Selbsthilfegruppen als Versammlungsort genutzt wird, gegen Brandschäden versichert sei.

„Insgesamt“, so informierte Mario Padowski von der Wolgaster Wehr, „waren 77 Feuerwehrleute der Wehren aus Wolgast, Hohendorf, Lassan, Kröslin und Zemitz im Einsatz.“ Die Breite Straße war für den Verkehr voll gesperrt, was die Staubildung auf der Bundesstraße 111 begünstigte.

Erinnerung an Brandanschlag von 2020

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in der 1420 erstmals erwähnten Kapelle an der Breiten Straße einen Brandschaden gegeben. Im Zeitraum vom 16. bis zum 23. September hatten unbekannte Täter in der Kapelle randaliert und nach ersten Erkenntnissen an mehreren Stellen einen Brand legen wollen. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Gebäude war es seinerzeit zum Glück nicht gekommen. Dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 7600 Euro, da unter anderem Fenster eingeschlagen sowie Fensterbänke beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelte wegen schwerer Brandstiftung.

Fünf Feuerwehren mit insgesamt 77 Einsatzkräften waren zum Ort des Geschehens geeilt, um zu helfen. Quelle: Tilo Wallrodt

Über die Ursache des jüngsten Brandes wollte am Sonntag niemand offiziell spekulieren. Fakt ist jedoch: Über das Baugerüst haben Unbefugte von Außen leichten Zutritt bis hinauf zum Dach. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers könnte für Aufklärung sorgen.

Die aktuellen Arbeiten zu Erneuerung des Daches der St. Jürgen-Kapelle mussten in der vergangenen Woche pausieren. „Für die Dacheindeckung benötigen wir direkt am Giebel besondere Formsteine, die erst gebrannt werden müssen. Und das dauert“, verdeutlichte Pastor Gabriel. Matthias Ahrens, Hausmeister der Wolgaster St. Petri-Kirchengemeinde, machte noch auf ein weiteres, neues Problem aufmerksam: Die durch den Brand beschädigten Dachlatten zu ersetzen, werde demnach alles andere als einfach. „Das Material ist derzeit ausverkauft oder sehr teuer“, meinte er vor dem Hintergrund, dass der Markt für Bauholz in Deutschland momentan generell so gut wie leer gefegt ist.

Von Tom Schröter