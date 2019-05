Zinnowitz

Großeinsatz für die Feuerwehren am Samstagmorgen in Zinnowitz. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte das ehemalige Erich-Steinfurth-Heim auf dem Glienberg. Der Dachstuhl eines Gebäudekomplexes brannte in voller Ausdehnung. Kurz nach 6 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein, das Feuer muss allerdings schon eine Weile vorher gelodert haben.

Zur Galerie Am Sonnabendmorgen brannte es in einem Gebäudekomplex des Erich-Steinfurth-Heimes in Zinnowitz auf der Insel Usedom

62 Feuerwehrkräfte aus Karlshagen, Trassenheide, Bannemin/Mölschow, Zempin, Koserow und der Feuerwehr aus Zinnowitz waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Hinzu kam die Polizei und zwei Rettungswagen.

Seit 1991 liegt das Gelände brach. Nun will ein Investor dem Gebäude neues Leben einhauchen. So sollen unter anderem Wohnungen, Apartments und ein Gastronomiebereich entstehen.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei aus Anklam kam zum Einsatz und ermittelt die Ursache. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es Brandstiftung war. Der Schaden wird bislang mit mindestens 100 000 Euro angegeben.

Hannes Ewert