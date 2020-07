Kostenlos bis 07:17 Uhr Junge zündet Kamin an und verursacht Brand in Ferienwohnung in Garz

Ein zehn Jahre alter Junge hat offensichtlich in einer Ferienwohnung in Garz auf Usedom einen gasbetriebenen Kamin angezündet und dabei laut Polizei einen Brand ausgelöst. Sein 44 Jahre alter Vater kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.