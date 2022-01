Karlshagen

Nach dem Brand in der Karlshagener Ferienhaussiedlung „Dünenresidenz“ am Donnerstagabend ist nun klar: Das Feuer wurde gelegt. Das bestätigten der Brandursachermittler und die Kriminalpolizei am Freitag gegenüber der OZ. Offenbar wurde der Brand im Dachgeschoss des reetgedeckten Hauses gelegt – dort brachen die Flammen aus.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer am Abend nicht mehr löschen und mussten das Haus kontrolliert abbrennen lassen. Es entstand ein Schaden von rund 400 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

2021 brannte es schon mal – ebenfalls Brandstiftung

Es ist nicht der erste Brand dieser Art in der Ferienhaussiedlung auf Usedom. Im vergangenen Jahr brannte in der Nacht vom 15. zum 16. März ein Reetdachhaus bis auf die Grundmauern nieder. 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei am Freitagmorgen auf 400 000 Euro. Der Brandursachenermittler ging von schwerer Brandstiftung aus, da sich keine Hinweise auf einen technischen Defekt finden ließen.

