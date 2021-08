Kröslin

Hoher Sachschaden ist am Samstagabend bei einem Brand in der Gartenstraße in Kröslin entstanden. „Aus bisher unbekannter Ursache war auf dem Hof des Einfamilienhauses ein Schuppen mit einem Motorrad und hochwertigen Werkzeug in Brand geraten“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das Feuer habe auf eine Garage und einen in der Nähe befindlichen Ferienbungalow übergegriffen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Freest, Rubenow und Kröslin löschten das Feuer; insgesamt waren 65 Feuerwehrleute im Einsatz.

100.000 Euro Schaden, Ermittlungen wegen Brandstiftung

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 100.000 Euro.

Da die Brandursache zur Zeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Von RND/kha