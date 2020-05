Feuer in Ückeritz: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ückeritz

Bei dem Feuer am Karfreitag auf dem Gelände des ehemaligen Kinderferienlagers der Post Berlin in der Ückeritzer Wockninstraße (die OZ berichtete) dürfte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. „Der Brandursachenermittler schließt einen technischen Defekt aus. Er geht von Brandstiftung aus“, sagt Anklams Polizeisprecher André Krosse. Bei dem Feuer wurde ein Gebäude zerstört, das bis in die 1960er-Jahre als Schule genutzt wurde. Auf dem Gelände befinden sich mehrere alte, teils verfallene Bungalows sowie Wirtschaftsgebäude, wovon eines in Brand geriet und bis auf das Fundament niederbrannte. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Eine Zeugin hatte am Tatort zwei 15-Jährige gesehen, die kurz nach dem Brand von der Polizei am Bahnhof Ückeritz aufgegriffen wurden.

