Feuer nahe der Kriegsgräberstätte Golm auf Usedom

Am späten Freitagabend ist es in der Nähe der Kriegsgräberstätte Golm auf Usedom zu einem Waldbrand gekommen. Mehrere Zeugen hatten um kurz vor 22 Uhr Flammen in dem Waldstück nahe der polnischen Grenze bemerkt und die Polizei informiert. Ca. 1500 Quadratmeter Unterholz und Waldboden an einem Abhang in der Nähe der Kriegsgräberstätte brannten.

Schwierige Löscharbeiten

Aufgrund des unwegsamen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten für die Kameraden der Feuerwehren sehr schwierig. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlbeck, Zirchow, Usedom/Stadt, Kamminke und Garz mit ca. 50 Mann. Personen wurden nicht verletzt, die Löscharbeiten dauerten aber bis ungefähr 03:00 Uhr an. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Da es sich aber um Brandstiftung handeln könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Dabei sind die Beamten auch auf mögliche Zeugen, die im oder am Waldgebiet unterwegs waren, angewiesen. Wer sachdienliche Hinweise zum Brand machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf (Tel.: 038378/279224), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

