Feuer zerstört Strandimbiss Seebär in Heringsdorf

Heringsdorf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend den Strandimbiss „Seebär“ oberhalb des Fischerstrandes an der Heringsdorfer Promenade in Brand gesteckt. Laut Angaben der Polizei ging kurz nach Mitternacht der Notruf ein. Wenig später wurden die Beamten über einen zweiten Brand in unmittelbarer Nähe informiert: Nur rund 500 Meter vom Imbiss entfernt wurde etwa auf Höhe des Kunstpavillons auch ein hölzernes Toilettenhäuschen durch Feuer beschädigt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf und Ahlbeck übernahmen die Brandbekämpfung. Der Sachschaden am Imbissgebäude beträgt laut Angaben der Polizei etwa 250 000 Euro. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck

Kriminaldauerdienst ermittelt

Die Polizei schätzt den an dem Imbissgebäude entstandenen Sachschaden auf 250 000 Euro. Das Objekt ist massiv gebaut und hat ein mit Teerpappe versehenes Pultdach, das zum Teil eingestürzt ist. Der Schaden am Toilettenhäuschen beträgt etwa 300 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf und Ahlbeck waren mit insgesamt 17 Kräften zur Brandbekämpfung im Einsatz.

„Angestellte und Freunde helfen uns beim Aufräumen“

Am Vormittag setzte am Brandort geschäftiges Treiben ein. „Angestellte und Freunde helfen uns beim Aufräumen, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Donata Heinze, die zusammen mit ihrem Mann Patric seit 20 Jahren das gemeindeeigene Objekt gepachtet hat und dort den Strandimbiss „Seebär“ betreibt. Auch Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken habe umgehend Hilfe angeboten und diese auch geschickt. Wo hungrige Kundschaft sonst unter anderem mit Fischbrötchen und polnischen Spezialitäten, wie Bigos und Piroggen, versorgt wurde, dominierte nun starker Brandgeruch die Szenerie. Die Helfer schafften Geschirr und Besteck aus den verkohlten, von Löschwasser durchtränkten Räumen und begannen mit der Reinigung.

Im Inneren des Strandimbiss entstand praktisch Totalschaden, schätzt Donata Heinze ein, die gemeinsam mit ihrem Mann die Einrichtung betreibt. Auch die teure Küchentechnik ist jetzt weitgehend unbrauchbar. Quelle: Tom Schröter

Auch Aktenstapel wurden ins Freie geschafft. „Die Unterlagen haben nur etwas Löschwasser abbekommen, aber unsere teure Küchentechnik, wie Mikrowelle, Backofen, Thermomix und unsere Kasse, sind nicht mehr zu gebrauchen“, konstatierte Donata Heinze. Auch zum Beispiel die hausinterne Elektroanlage und Teile des großen Getränkekühlschranks verschmorten in der Gluthitze und ob die Fritteuse noch zu retten sei, müsse sich erst noch zeigen.

„Gott sei dank sind die Gasflaschen nicht explodiert“

Donata Heinze war seit dem frühen Morgen auf den Beinen. „Gegen 1.30 Uhr in der Nacht informierte uns die Feuerwehr, dass unser Geschäft brennt. Ich habe das erst gar nicht geglaubt“, schildert die 53-Jährige. Alles spreche dafür, dass das Feuer von den Mülltonnen ausgegangen sei, die hinter dem Haus abgestellt sind, und von dort auf das Gebäude übergegriffen habe. Dass es sich um Brandstiftung handele, sei auch mit Blick auf das bereits erwähnte zweite Feuer am Toilettenhäuschen offensichtlich. „Gott sei dank“, so meint Donata Heinze, „sind die beiden Propan- und Butan-Gasflaschen nicht explodiert.“

„Der Brand ging offenbar von den Mülltonnen aus und griff von dort auf das Gebäude über. Gott sei dank sind die Gasflaschen nicht explodiert“, sagt Donata Heinze. Quelle: Tom Schröter

Die Heringsdorferin schätzt den Schaden auf weit über 250 000 Euro und spricht von einem Totalschaden. Warum man ihr und ihrem Mann habe mutwillig schaden wollen, ist der gebürtigen Polin ein Rätsel: „Wir waren immer freundlich zu unseren Gästen und unseren Angestellten und haben viele Freunde in Heringsdorf. Die Kita-Kinder kamen in der Corona-Zeit zu uns, um freundliche Lieder vorzusingen. Hoffentlich kann die Polizei die Täter schnell ermitteln.“ Der Kriminaldauerdienst die hat Ermittlungen aufgenommen.

Teile des Daches stürzten in Folge des Brandes ein. Angestellte und freiwillige Helfer unterstützten die Betreiber am Wochenende bei den Aufräumarbeiten. Quelle: Tom Schröter

„In der nächsten Woche kommt die Versicherung“

„Innen sehen die Schäden weitaus schlimmer aus als außen am Gebäude“, berichtet Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken, die am Sonnabend die Örtlichkeiten persönlich in Augenschein nahm. „Wir helfen als Gemeinde bei der Sicherung des Gebäudes und des Eigentums und haben Strom und einen Container zur Verfügung gestellt. In der nächsten Woche kommt die Versicherung. Dann setzen wir uns mit dem Ehepaar zusammen und beraten, wie es weitergeht.“

Von Tom Schröter