Feuersog und Leichenberge: So erlebte eine Usedomerin den Angriff auf Dresden

Erst die verheerenden Angriffe, dann die Feuer und damit einhergehende Hitze in der Stadt und später die Leichenberge in den Straßen. Sonja Paul aus Karlshagen hat in ihrer Jugend schlimme Dinge erlebt. Die heute 91-jährige Karlshagenerin wurde in Dresden geboren.

In der Nacht vom 13. zum 14. Februar wurde ihre Heimatstadt von amerikanischen und britischen Fliegern bombardiert. Die Elbmetropole galt bei den alliierten Kräften als wichtiges, strategisches Angriffsziel. Noch bis zum Herbst 1944 war die heutige Landeshauptstadt neben Breslau der letzte größere unbeschädigte Verkehrsknotenpunkt, Wirtschafts- und Verwaltungsstandort des Deutschen Reiches. Nazideutschland begann den Krieg im Jahr 1939.

Glasklare Erinnerungen an Geschehnisse

In wenigen Sätzen ist es nicht zu beschreiben, was Sonja Paul vor 75 Jahren erlebte. Wenn sie heute davon erzählt, bekommt man als Zuhörer den Eindruck, als wäre es gestern gewesen. So glasklar sind ihre Erinnerungen an die Angriffe. Damit die Erinnerungen nicht verblassen, schrieb die Usedomerin vieles auf. „Eigentlich könnte man darauf ein Buch machen, mir fehlt jetzt nur noch die Flucht aus Dresden“, sagt sie.

„Diese Hitze, dieser Funkenflug und der Feuersog. Und die Tatsache, dass man unbedingt eine nasse Decke vor dem Gesicht haben musste, damit man nicht verbrennt. Diese Bilder habe ich vor Augen, wenn ich an den Angriff denke“, sagt sie heute.

Während des Essens kam der Fliegeralarm

So lief der 13. Februar für sie ab. „Ich kam am Abend aus Königsbrück wieder. Ein junger Soldat, welcher bei uns im Wohnzimmer geschlafen und sein Rasierzeug bei uns vergessen hatte, musste nach Königsbrück zum Truppenübungsplatz. Dort habe ich ihm sein Rasierzeug gebracht. Kurz vor 21 Uhr erzählten wir am Abendessen, bis uns der Fliegeralarm zum schnellen Aufbruch in den Keller schickte“, erzählt sie. Ein halbes Brot, ein Messer, Butter und Leberwurst nahm sie mit in den Keller, um die Familie zu versorgen. Immer wieder sorgten die Einschläge für Erschütterungen. Die Familie hatte Angst um ihr Leben.

Sonja Paul (91) aus Karlshagen hält ein Buch über die Angriffe auf Dresden in der Hand. Zu den bekanntesten Bildern des Angriffes gehört unter anderem der Blick vom Rathaus auf die völlig zerstörte Stadt. Quelle: Hannes Ewert

Stabbrandbombe steckt im Dach

Sonja Paul wurde als Jugendliche zum Melder ausgebildet –ihre Mutter war Luftschutzwart. „Ich musste nach dem Angriff zur Königsstraße und meldete, dass im bei uns im Dachgebälk eine Stabbrandbombe steckt. Ein paar Häuser weiter fielen Phosphorbomben auf eine Garage –diese brannte lichterloh“, sagt sie. Beim Gang zurück in die Wohnung sieht sie überall geborstene Fensterscheiben, die Kommode im Flur war schief. Sie nimmt alles, was sie fassen kann. Ihre Mutter steckte die Stabbrandbombe aus dem Dach in einen Eimer mit Sand. Dann kam erneut Fliegeralarm – alle müssen wieder in den Keller.

Eine Frau geht in einer Straße in Dresden an Häusern vorbei, von denen nach Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg nur noch Ruinen geblieben sind (undatierte Aufnahme). Quelle: dpa

Das Nachbarhaus stand nun auch in Flammen. Ihr Nachbar musste mit ansehen, wie die gerade frisch gemachte Wohnung ein Opfer der Flammen wird. „Beim zweiten Angriff ließen die Scheiben eines Kolonialwarenladen platzen. „Der Inhaber wurde eingezogen und kam in russische Kriegsgefangenschaft. In seinem Laden lagerten sogenannte ,Volksopfer’. Das waren warme Kleidung und Schneeschuhe für die in Russland kämpfenden Soldaten. Der Laden war bis zur Decke voll mit Spenden – der Funkenflug drohte alles in Brand zu setzen.

Leiche eines Piloten hängt in der Oberleitung

In ihrem Kapital „Der Weg aus der Stadt auf dem Johannstädter Ufer“ berichtet sie: „Wir wollten über die beschädigte Carolabrücke an den Elbwiesen in Richtung Tolkewitz laufen. In den Oberleitungen hängt die Leiche eines abgeschossenen Fliegers. Sein Fallschirm hat sich dort verfangen. Er tut mir nicht leid, da er ja die Bomben zu uns brachte“, so ihr damaliger Eindruck.

Die Dresdner Innenstadt wurde zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 bei vier Luftangriffen der westlichen Alliierten nahezu vollständig zerstört. Quelle: epd

Junge liegt mit Splitter im Kopf auf dem Boden

An der Treppe zum Elbufer liegen überalle Leichen. „Es ist grauenvoll“, sagt sie. In einem Leichenhaufen liegt eine Frau, die beide Beine verloren hat. Sie schreit bitterlich. Man kann der Frau nicht mehr helfen. Sie geht weiter. „Dann bin ich beinahe über einen kleinen blonden Jungen gestolpert. „Als ich mich über ihn beuge, sehe ich, dass ein Splitter in seinen Kopf eingedrungen ist –er ist tot. Zunächst sah es so aus, als wäre er dort vor Erschöpfung eingeschlafen“, schildert sie.

Neustadt heute ein Szeneviertel in Dresden

Ihr Haus in der Neustadt hat eine Luftmine abbekommen. „Wieder mal waren wir dem Tod buchstäblich von der Schippe gesprungen“, sagt sie. Wenn sie heute Dresden besucht, kommt sie regelmäßig in die Alaunstraße. „Heute ist die Neustadt ein Szeneviertel. Im Erdgeschoss ist heute ein Ein-Euro-Shop. Aber viele Platten und Steine auf der Straße sind noch von damals“, sagt sie.

Von Hannes Ewert