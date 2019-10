Feuerwehr-Anbau in Wolgast frühestens 2022 fertig

Wolgast

Am nächsten Montag befasst sich die Wolgaster Stadtvertretung mit den Plänen zur Erweiterung des am südwestlichen Ortseingang gelegenen Feuerwehrgerätehauses. Das vorhandene, im September 1999 eingeweihte Objekt soll, angrenzend an den vorhandenen Garagentrakt an der Zufahrt zum Lawinschen Hof, mit einem Anbau versehen werden. Die Jugendfeuerwehr soll künftig einen eigenständigen Bereich erhalten – unter anderem mit Umkleideraum, Sanitäranlagen und einem Veranstaltungsraum. Zudem soll ein Garagenplatz für den Mannschaftstransportwagen des Wehrnachwuchses geschaffen werden.

Während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stellte die Verwaltung das Vorhaben öffentlich vor. Dieses beinhaltet auch eine Verbesserung der Bedingungen für die aktiven Einsatzkräfte der Feuerwehr. Wie informiert wurde, reichen zum Beispiel die Umkleidemöglichkeiten für die Kameraden und Kameradinnen nicht mehr aus. „Außerdem ist bei uns die erforderliche Schwarz-Weiß-Trennung nicht gegeben, so dass wir bisher keine separaten Schränke für die Einsatz- und die zivile Kleidung haben“, berichtet Wehrleiter Andreas Kycia, der als ausgebildeter Kfz-Mechatroniker gleichzeitig als Gerätewart der Wehr fungiert.

Zwei weitere Garagenplätze für aktive Wehr

Ein weiteres Ziel der Erweiterungspläne ist die Schaffung zweier zusätzlicher Garagenstellplätze für die aktive Wehr. Einer der beiden Plätze soll mit einer Werkstattgrube ausgestattet werden, die bisher im Spritzenhaus fehlt, aber für Fahrzeugreparaturen dringend benötigt wird. Perspektivisch sollen ein Trockenlöschfahrzeug und ein Logistikgerätewagen den Fuhrpark ergänzen.

Andreas Kycia, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast: In diesem Jahr hatten wir bisher bereits 157 Einsätze. Quelle: Tom Schröter

Mit dem Ausbau des Spritzenhauses hält sich die Stadt überdies die Option für eine künftige Zusammenlegung der Feuerwachen Wolgast und Hohendorf am Standort in Wolgast offen. Durch die damit verbundene Erhöhung der Personalstärke ergäben sich neue Raum- und Flächennormen, heißt es hierzu in der Beschlussvorlage: „Neuste technische Anforderungen an die Ausstattung der Feuerwehrgebäude sowie den Ausbau des Standortes der Jugendfeuerwehr sind hierbei mit zu berücksichtigen.“

Wie Wehrleiter Kycia mitteilt, zählt die Wolgaster Feuerwehr aktuell 107 Mitglieder (Stand 31. Dezember 2018: 93 Mitglieder). „Unsere Feuerwehr hat derzeit knapp 60 aktive Kameraden“, so der 38-jährige Wehrleiter. „Zu unserer Jugendabteilung gehören 17 Mädchen und Jungen.“

Geschätzte Baukosten : 1,1 Millionen Euro

Laut Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) ist die Freiwillige Feuerwehr Wolgast, von der Berufsfeuerwehr in Greifswald einmal abgesehen, innerhalb des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Feuerwehr mit den meisten Einsätzen pro Jahr. In diesem Jahr weist die bisherige Bilanz bereits 157 Einsätze aus. Zum Vergleich: 2018 musste die Wehr zu 88 Bränden und 90 Hilfeleistungen ausrücken. Bauausschussvorsitzender Christoph Eigbrecht (Bürger für Wolgast) hob seinerseits positiv hervor, dass sich die Wolgaster Wehr durch vergleichsweise kurze Ausrückzeiten auszeichne.

Die Erweiterung des Gerätehauses soll 2020 Bestandteil des Haushaltes werden und werde frühestens 2022 umgesetzt, so der Bürgermeister. Gerechnet werde mit Baukosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Um die Investitionen zu schultern, würden Fördermittel beantragt. Üblicherweise teilten sich die Stadtgemeinde, der Landkreis und das Schweriner Innenministerium die Kosten zu jeweils einem Drittel.

Von Tom Schröter