Zinnowitz

Nach langer Zwangspause hat bei den Löschzwergen der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz endlich wieder die Ausbildung begonnen. Nach einer sehr langen coronabedingten Zwangspause trafen sich die jüngsten Feuerwehr-Begeisterten zum 2. Ausbildungsdienst am Gerätehaus in Zinnowitz. Derzeit gehen zehn Jungen und zwei Mädchen dieser sinnvollen Freizeitbeschäftigung in der Kinderfeuerwehr nach.

Die Kinder sind immer mit viel Begeisterung bei den Ausbildungsdiensten dabei und können somit viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Aktuell gibt es bereits eine Warteliste mit weiteren 16 Kindern, die ebenfalls gerne bei den Löschzwergen mitmachen wollen. Die Jugendarbeit in der Feuerwehr ist sehr wichtig, da aus den kleinen Löschzwergen von heute die großen Feuerwehrleute von morgen werden.

Kindergartenknirpse mit Feuereifer dabei

Damit die Kleinen aber auch wirklich umfassend ausgebildet werden können, braucht es auch bei den Löschzwergen immer wieder neue Utensilien und Gerätschaften, wie verschiedene Ausbildungsbücher, Kinderleibchen zum Anziehen für die einzelnen Trupps sowie eine Aufstellungsplane. Diese Plane hilft den Kindern, die oftmals noch im Kindergarten sind oder ihre Schullaufbahn gerade gestartet haben, herauszufinden, welche Funktion der einzelne hat und wo man in dieser stehen muss.

Die neuen Geräte für die jüngsten Zinnowitzer Feuerwehrmitglieder, die der Rotary Club Usedom zur Verfügung stellte, wurden sofort ausprobiert. Quelle: Ralf Fleischer

Bei der Beschaffung der Ausbildungsgegenstände gibt es in diesem Jahr Unterstützung durch den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz, vertreten durch Christin und Marina Liphardt, sowie durch den Rotary Club Usedom, vertreten durch die amtierende Präsidentin Margarete Bischof und den Öffentlichkeitsbeauftragten Ralf Fleischer. Mit ihren Spenden ist es möglich, alle notwendigen Materialien zu erwerben. Natürlich wurden die Neuanschaffungen von den Löschzwergen gleich ausprobiert.

Von Cornelia Meerkatz