Feuerwehr Wolgast: 30 Sturm-Einsätze in zwölf Stunden – und kaum Verschnaufpause

Wolgast/Insel Usedom

12 Stunden Dauereinsatz haben bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast sichtbare Spuren hinterlassen. Am Sonnabendnachmittag kurz vor 16 Uhr sind bei den Einsatzkräften die Augen gerötet, der Blick der Männer ist müde. Unentwegt waren an die 30 erfahrene Feuerwehrleute seit Freitagabend im Einsatz, wie Wehrführer Andreas Kycia berichtet. Wegen der beiden Winterstürme Zeynep und Nadia hat die Wolgaster Wehr in diesem Jahr – der Februar ist noch nicht mal rum – bereits 90 Einsätze geleistet.

Drei Autos sind am späten Freitagabend auf der B 111 in einem umgestürzten Baum gefahren. Quelle: Tilo Wallrodt

Sturmtief Zeynep mit Orkanböen bis zu 170 Kilometer pro Stunde hielten in Vorpommern-Greifswald Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste die gesamte Nacht in Atem. „Die Einsatzkräfte unserer freiwilligen Feuerwehren waren flächendeckend unterwegs. Unsere Leitstelle registrierte von Freitag 15 Uhr bis Sonnabendmittag bereits 680 Einsätze“, informiert Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Nachfrage. Häufig drohten Bäume auf Gebäude zu stürzen. Vielerorts lagen dicke Stämme auf Straßen, die beräumt werden mussten. Herabfallende Ziegel von Dächern erforderten ebenfalls Einsätze, um Personenschäden zu vermeiden.

Wegen vieler Notrufe Leitstelle personell verstärkt

Aufgrund des Unwetters sei die Leitstelle des Landkreises schrittweise personell verstärkt worden. Am Sonnabendvormittag arbeiteten sieben Mitarbeiter, um einen reibungslosen Ablauf der Einsätze zu koordinieren.

Viele Notrufe gingen auch bei der Polizei ein. Allein im Bereich der Polizeiinspektion Anklam nahmen die Beamten während des Sturms 42 Notrufe entgegen, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. In 20 Fällen kollidierten Autofahrer mit Bäumen. Der Gesamtsachschaden wird auf weit über 100 000 Euro geschätzt. Auch zahlreiche Feuerwehrautos wurden durchherabfallende Bäume beschädigt.

Tanne kracht in Wolgast auf geparkten Dacia

Diese Tanne fiel in der Karl-Zimmermann-Straße in Wolgast auf einen geparkten Dacia. Quelle: Tilo Wallrodt

Auf der B 111 bei Buddenhagen fuhren am späten Freitagabend gleich drei Fahrzeuge in einen umgestürzten Baum. Er war aus dem Jägerhöfer Wald quer über die Straße Richtung Buddenhagen gestürzt. Bei dem Unfall wurden ein 34-jähriger Fahrer und seine 14-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die B 111 war während der Unfallaufnahme gesperrt, die Wolgaster Feuerwehr zersägte den starken Stamm und räumte anschließend die Fahrbahn frei.

„Ab 4 Uhr am Sonnabend ging es dann so richtig los mit den Einsätzen“, berichtet Andreas Kycia. So fiel in Wolgast eine große Tanne in der Karl-Zimmermann-Straße/Ecke Heberleinstraße auf einem Dacia. Das Auto war danach leider Schrott. Ein umgestürzter Baum versperrte am Samstagfrüh die K 19 von der B 111 in Richtung Buddenhagen. Zum Glück hat die Wolgaster Wehr eine Drehleiter. Die kommt zum Einsatz und wird an diesem Samstag noch viele Male gebraucht.

Die FFW Wolgast musste am Sonnabend Früh diesen Baum von der K 19 Richtung Buddenhagen wegräumen, damit der Ort erreichbar wurde. Quelle: Stefan Freundt

Hochspannungsleitung muss freigeschnitten werden

So auch beim Freischneiden einer Hochspannungsleitung bei Buddenhagen, auf die Bäume herabgestürzt sind. Das Dorf hat deshalb keinen Strom. Auch Zemitz, Hohensee und Hohendorf ist betroffen. Während die drei anderen Dörfer im Laufe des Vormittags wieder ans Netz gehen, wird durch den Energieversorger Edis am Nachmittag gegen 14 Uhr in Buddenhagen ein sogenannter Stromerzeuger aufgestellt. Danach hat die Gemeinde wenigstens provisorisch wieder Strom.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast – an die 30 Einsatzkräfte sind seit Freitagabend im Einsatz – haben manchmal nur Verschnaufpausen, die für einen Schluck Kaffee reichen. Denn am Sonnabendvormittag sind noch zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet wegen herabstürzender Dachziegel und Bäumen, die umzustürzen drohen, notwendig.

24 Einsätze für die Feuerwehren der Gemeinde Heringsdorf

Die FFW Bansin/Heringsdorf musste diese Birke, die auf ein Hausdach gestürzt war, zersägen und wegräumen. Quelle: Andreas Räsch

Die beiden Feuerwehren der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf haben mit 24 Einsätzen ebenfalls sehr viel gut zu tun gehabt, berichtet Gemeindewehrführer Andreas Räsch. Die FFW Bansin/Heringsdorf hatte allein 15 Einsätze und die FFW Ahlbeck neun Einsätze. So fiel eine Birke auf ein Hausdach. Durch die Drehleiter Heringsdorf waren die Einsatzkräfte auch überörtlich im Amt Usedom-Süd unterwegs, bis hin nach Kamminke am Haff und nach Quilitz im Lieper Winkel.

Pappeln kippen in Stolpe um

Die Feuerwehr von Stolpe auf Usedom musste ebenfalls mehrfach ausrücken. An der Alten Dorfstraße stürzten in Stolpe Höhe Landhaus am Haff zwei dicke Pappeln um. Die Feuerwehr hat die Straße dann mit Hilfe eines der ortsansässigen Bauern freigeräumt. In Usedom-Stadt war der Weg zur Kita „Görenhus“ durch umgestürzte Bäume versperrt. Die Feuerwehr muss ran.

In Stolpe auf Usedom entwurzelte es zwei große Pappeln nahe des Landhauses am Haff. Quelle: Falko Beitz

Karlshagener Kameraden räumten UBB-Gleise wieder frei

Auch im Inselnorden, in Zinnowitz und im Bereich Lütow/Neuendorf sowie Ückeritz gab es zahlreiche Einsätze der Feuerwehren vor Ort. Überall waren Bäume, oftmals Kiefern, auch Straßen, Geh- und Radwege gefallen und machten das Durchkommen schwer. Die Freiwillige Feuerwehr Karlshagen hatte von Freitagabend bis Sonntagfrüh sieben Einsätze. So blockierten umgestürzte Nadelbäume die UBB-Gleise nahe des Restaurants „Stella del Lago“. Auch in der Strandstraße war Windwurf wegzuräumen. 15 Feuerwehrmänner waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Kameraden der FFW Karlshagen mussten mehrere Bäume von den Gleisen der UBB wegräumen. Quelle: FFW Karlshagen

Hilfe fürs Klinikum Karlsburg

Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast war auch außerhalb des Amtes am Peenestrom im Einsatz. Sie wurde zum Einsatz mit der Drehleiter zum Klinikum Karlsburg gerufen. Bäume drohten auf das Klinikum zu stürzen. Auch das THW war vorsorglich vor Ort, um im Ernstfall helfen zu können.

Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast musste mit der Drehleiter Samstagfrüh zum Klinikum Karlsburg ausrücken, weil gleich mehrere Bäume aufs Bettenhaus zu stürzen drohten. Auch das THW war vor Ort. Quelle: FFW Wolgast

Am Samstagnachmittag muss die Drehleiter mal raus. In Lubmin drohten mehrere Bäume auf Häuser zu stürzen. Der Einsatz war erst nach 16.30 Uhr beendet. Da anderen Kameraden waren da inzwischen im Wolgaster Gerätehaus endlich am Saubermachen und Aufräumen ihrer Fahrzeuge. „Das ist wichtig – zum nächsten Einsatz muss alles startklar sein“, erklärt Wehrführer Kycia.

Von Cornelia Meerkatz