Zinnowitz

Kleiner Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz am Dienstagvormittag: Am Glienbergweg entdeckten Zeugen eine Ölspur und informierten die Feuerwehr. Die Männer der Freiwilligen Wehr rückten an und beseitigen die 20 Meter lange Ölspur mit Bindemittel. Woher die Ölspur kommt, ist nicht klar.

Von Hannes Ewert