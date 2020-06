Feuerwehr holt verkohltes Essen vom Herd

Wolgast

Die Feuerwehren von Wolgast, Hohendorf und Kröslin wurden am Sonnabend Mittag gegen 11.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Wolgaster Heberleinstraße gerufen. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst und die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Brandgeruch und die akustischen Signale eines Brandmelders zu vernehmen.

Die Bratpfanne wurde auf den Rasen geworfen, wo sie noch immer qualmte. Quelle: Tilo Wallrodt

Anzeige

Über eine Leiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt in die Wohnung im ersten Stock. Auf das Klingeln an der Haustür hatte niemand geantwortet. In der Wohnung fanden die Feuerwehrmänner eine Pfanne mit abgedecktem Essen auf einem eingeschalteten Herd vor. Das Essen allerdings ähnelte mittlerweile nur noch Holzkohle und war nicht mehr zu genießen. Personen wurden in der Wohnung glücklicherweise nicht angetroffen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zu diesem Brand übernommen.

Lesen Sie auch:

Von Tilo Wallrodt