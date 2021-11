Feuerwehr in Wolgaster Kita: Darum rückten die Einsatzkräfte an

Wolgast

Einen gehörigen Schrecken bekamen am Montagmorgen Anwohner und Spaziergänger in der Nähe der Wolgaster Kindertagesstätte „Anne Frank“. Mit Martinshorn und Blaulicht eilten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an, da offensichtlich die Brandmeldeanlage auslöste. Der Einsatz von Feuerwehr und anderen Helfern weckte böse Erinnerungen an den April 2018, als bei Arbeiten auf dem Dach des Gebäudes ein Feuer entfacht wurde.

Dieses Mal handelte es sich zum Glück um einen Fehlalarm und alle Männer und Frauen konnten wieder abrücken. Nach OZ-Informationen wendete der Zweckverband ein Nebelverfahren im Gebäude an und löste damit offenbar die Brandmeldeanlage aus.

Feuerwehr und Polizei waren schnell am Einsatzort. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Tilo Wallrodt