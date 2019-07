Wolgast

Lange Zeit war es ruhig, nun beschäftigen erneut Containerbrände die Wolgast Polizei und die Feuerwehr.

Gegen 3.15 Uhr ging in der Nacht zu Freitag der Notruf bei den Beamten ein, in der Makarenkostraße stand ein Müllcontainer an einem Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast löschten das Feuer zügig.

Nicht die ersten Brände in dieser Gegend

Noch während des Einsatzes meldeten sich zwei Anwohner aus der Nachbarschaft. Auch sie nahmen eine Rauchentwicklung in einem weiteren Müllbehälter wahr. Die Einsatzkräfte konnten hier zügig reagieren und einen weiteren Brand unterbinden.

Seit Jahren kommt es in diesem Bereich immer wieder zu Bränden. In der Vergangenheit brannten hier beispielsweise zahlreiche Müllbehälter, ein PKW und Kelleranlagen.

Die Polizei ermittelt.

Tilo Wallrodt