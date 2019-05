Wolgast

Mit gleich zwei Ödlandbränden hatte die Feuerwehr am Dienstagvormittag am Wolgaster Südhafen zu tun. Zunächst reagierten Mitarbeiter einer in der Nähe befindlichen Firma geistesgegenwärtig und unternahmen erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und Hohendorf übernahmen anschließend die Restlöscharbeiten. Beamte der Polizeistation Gützkow waren vor Ort und übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache.

Ein Ödlandbrand befand sich in unmittelbarer Nähe vom Grundstück des Wolgaster Bürgermeisters Stefan Weigler.

Tilo Wallrodt