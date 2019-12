Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz rückten am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz aus. In einer Wohnung stürzte eine Frau und der Rettungsdienst kam nicht an die Frau heran. Dank des beherzten Einsatzes der Feuerwehr und einer Nachbarin gelang es allen, die Frau an den Rettungsdienst zu übergeben.