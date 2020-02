Feuerwehr rückt zu Saunabrand in die Kaiserbäder aus

Ahlbeck

Am Dienstagabend rückten die Feuerwehren aus Ahlbeck, Heringsdorf-Bansin und Ulrichshorst zu einem Brand in einer Sauna in die Ahlbecker Kirchenstraße aus. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, stellten zwei Frauen im Alter von 59 und 86 Jahren eine starke Rauchentwicklung in der Sauna ihrer Urlaubsunterkunft fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannte in der Sauna unter anderem eine Jacke. „Wir gehen zunächst von fahrlässiger Brandstiftung wegen fehlerhafter Bedienung der Sauna aus“, so ein Polizeisprecher in Anklam. Die Wohnung war nach dem Brand nicht mehr nutzbar. Die Frauen mussten in ein anderes Apartment umquartiert werden.

Der Rettungsdienst begutachtete die Frauen vor Ort. Laut Polizei wurden sie dabei nicht verletzt und mussten auch nicht ins Krankenhaus.

Von Hannes Ewert