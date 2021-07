Feuerwehren eilen in die Zinnowitzer Dünenstraße – das war der Grund 

Zinnowitz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Zinnowitz und Trassenheide wurden in der Nacht zu Dienstag alarmiert, da es in einem Hotel in der Zinnowitzer Dünenstraße qualmte. Wie der Zinnowitzer Vize-Wehrführer Christoph Liphardt auf Nachfrage erklärt, liegt die Ursache in einem technischen Defekt des Fahrstuhls. „Der Motor lief heiß und Öl tropfte auf diesen“, erklärt er. Bereits am Wochenende rückte die Feuerwehr wegen des gleichen Problems in diese Unterkunft aus. Die Betreiber hatten bereits am Montag einen Monteur dort, aber scheinbar ist das Problem noch nicht gelöst.

Die Gäste des Hauses konnten in der Nacht auf ihren Zimmern bleiben, wurden aber gebeten, die Türen aufgrund des Qualms geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war anschließend damit beschäftigt, das Haus zu lüften. Die Kameraden aus Trassenheide konnten nach Ankunft wieder unverrichteter Dinge abrücken, da die Zinnowitzer den Einsatz alleine bewerkstelligen konnten.

Von Hannes Ewert