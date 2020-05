Feuerwehren unterstützen polnische Kameraden bei Waldbrand auf Usedom

Swinemünde/Korswandt

Seit gestern hält ein Waldbrand polnische und deutsche Feuerwehrleute auf der Insel Usedom in Atem. Die Brandstelle in einem zwischen Garz und Swinemünde in der Flucht des Wolgastsees gelegenen Waldstück ist schwer zugänglich. Daher baten die Kollegen der polnischen Leitstelle über die Integrierte Rettungsleitstelle in Greifswald am Mittwochabend um Amtshilfe durch die Feuerwehren auf der deutschen Seite der Grenze, so Kreissprecher Achim Froitzheim. Dem kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren von Garz, Ulrichshorst, Ahlbeck und Bansin-Heringsdorf nach.

Problematisch gestaltete sich wegen der unzugänglichen Lage des Brandherdes die Wasserversorgung über eine Strecke von rund 800 Metern durch den Wald und über die Grenze. Die deutschen Feuerwehrleute unterstützten ihre polnischen Kameraden auch bei der Brandbekämpfung mit sechs C-Rohren. „Eine Ausdehnung des Feuers auf weitere Waldflächen konnte erfolgreich vermieden werden“, so Froitzheim.

Derzeit unterstützen deutsche Feuerwehrleute ihre polnischen Kameraden bei einem Waldbrand an der Grenze auf Usedom. Quelle: Einsatzleitung

Weil es sich bei dem betroffenen Gebiet um torfigen Boden handelt, können sich Feuer und Glut unterirdisch ausbreiten. Deshalb müssten die Einsatzkräfte besonders wachsam sein. Deshalb seien auch die deutschen Feuerwehrleute weiterhin vor Ort. „Sie müssen sich auf eine längere Einsatzdauer einstellen, da unter den gegebenen Umständen die polnischen Kameraden auf eine permanente Versorgung mit Löschwasser angewiesen sind“, sagt der Kreissprecher. Daher lösen sich die deutschen Wehren an der Einsatzstelle ab und richten sich darauf ein, auch am morgigen Tag weiterhin Unterstützung zu leisten.

Von Henrik Nitzsche