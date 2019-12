Feuerwerk auf Usedom: Diese Strände sind in diesem Jahr böllerfrei

Insel Usedom

Zum Jahreswechsel wird es an der Usedomer Außenküste noch mehr Strandabschnitte geben, die als „knallerfreie Zonen“ ausgewiesen werden. „Wir haben die Abschnitte ausgeweitet. Im vergangenen Jahr war es nur ein Bereich zwischen zwei Strandabgängen. Diesmal sind es zwei Abschnitte zwischen drei Abgängen“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann.

Wenn am 31. Dezember wieder Tausende am Strand der Kaiserbäder Silvester feiern, wird es beispielsweise in Bansin zwischen dem Abschnitt 3 B (Höhe Parkplatz Richter-Haus) bis 2 Y (Sackkanal) verboten sein, Böller und Raketen zu zünden. Der feuerwerksfreie Abschnitt in Heringsdorf gilt vom Strandaufgang 2 I (Höhe Sternwarte) bis 2 G ( Villa Bleichröder). Im vergangenen Jahr galt diese Regelung nur zwischen 2 I und 2 H ( Strandaufgang Damenbadweg). Mit Schildern und Drängelgitter abgegrenzt, soll in Ahlbeck der Strandabschnitt zwischen 1 N (HdE) und 1 L (Haus Pommern) ausgewiesen werden.

Keine Gefahr für Kinder und Hunde

„Unsere Initiative aus dem vergangenen Jahr kam sehr gut an. In den Abschnitten müssen Familien mit Kindern oder Hundebesitzer nicht Gefahr laufen, dass ihnen Raketen um die Ohren fliegen“, so Heilmann. In diesem Jahr sollen auch wieder die Müllbehälter in Form riesiger Fischdosen aufgestellt werden, so der Kurdirektor.

Ob ein Feuerwerk noch in die andauernde Klimadebatte passt – darüber soll in den Kaiserbädern im nächsten Jahr eine Debatte angestoßen werden. Seebrückenfeste, Seebadfest, Hafenfest, Heimatfest oder XXL-Feuerwerk im Oktober – fast zu jedem Anlass wird Pyrotechnik abgeschossen, hinzu kommen private Feuerwerke. „Wir planen im Februar eine Einwohnerversammlung zu dem Thema“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken.

Erstmals feuerwerksfreie Zone in Karlshagen

Bis dahin soll die Verwaltung Fakten zu Kosten, Müll und Umweltbelastungen im Zusammenhang mit den Feuerwerken zusammentragen. „Die Stimme der Einwohner ist uns wichtig. Das ist eine Hilfestellung für Entscheidungen in der Gemeindevertretung“, so die Bürgermeisterin.

In diesem Jahr wird es erstmals eine feuerwerksfreie Zone in Karlshagen geben. „Im Sinne unserer kleinsten Gäste und als ein Zeichen für unsere Umwelt haben wir uns dazu entschieden. Der Strandvorplatz sowie der linksseitige Strandbereich ab Hauptzugang 10 N bis 10 O bleiben am 30. und 31.Dezember knallfrei. In diesem Bereich ist es untersagt, Feuerwerkskörper zu zünden“, sagt Christina Hoba vom Eigenbetrieb Karlshagen. Generell rufe das Ostseebad dazu auf, private Silvesterfeuerwerke zu reduzieren beziehungsweise einzustellen. Das große vom Ostseebad organisierte Feuerwerk findet um 0.10 Uhr am Strand statt.

Auch in Hotels wird auf Regeln hingewiesen

Die Trassenheider gehen da einen anderen Weg: „Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist nur am Hauptstrandzugang 9 F erwünscht! Nutzen Sie dazu bitte keine anderen Strandaufgänge“, appellieren die Trassenheider mit einem Aushang an Gäste und Einheimische. „Das Schreiben liegt auch in den Hotels“, sagt Kurdirektor Mario Aldehoff. Am Strand sollen zusätzliche Mülltonnen aufgestellt werden.

Das wird auch in Koserow der Fall sein, wie Kurdirektorin Nadine Riethdorf auf Nachfrage informiert. Böllerfreie Zonen gibt es im Ostseebad nicht. „Auf Aushängen und Plakaten weisen wir darauf hin, dass der Silvestermüll in die Tonnen gehört.“ Eine Regelung für den Strand gibt es auch nicht in Zempin. Hier wird aber in den Schaukästen darauf hingewiesen, dass die Knallerei im historischen Dorfkern wegen der vielen Reetdachhäuser verboten ist.

Ein Böllerverbot gibt es auch für Ückeritz – „das betrifft allerdings das Unterdorf mit den Reetdachhäusern“, sagt Kurdirektor Toni Schulz. Am Strand gibt es keine Einschränkungen. „Bei uns konzentriert sich alles auf den Bereich Strandhauptzugang. Dort stellen wir in der Silvesternacht zusätzliche Mülltonnen auf“, so Schulz.

