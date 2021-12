Rostock

Kein großes Silvesterfeuerwerk: Auf Böller und Raketen müssen die meisten Menschen in Deutschland auch dieses Jahr wieder verzichten. Grund dafür ist das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, das beim letzten Bund-Länder-Gipfel beschlossen wurde. Einige Menschen wollen auf den traditionellen Neujahrsknall dennoch nicht verzichten und decken sich auf polnischen Basaren ein.

In Polen wird die Pyrotechnik ganzjährig verkauft. Das möchten sich Pyro-Fans zu Nutze machen, um das Verkaufsverbot zu umgehen. Schließlich darf bereits gekauftes Feuerwerk an „nicht publikumsträchtigen“ Plätzen in die Luft geschossen werden, heißt es in dem Beschluss.

Böller und Raketen aus Polen: Ist das legal?

„Feuerwerkskörper und Böller dürfen legal in Polen gekauft und über die Grenze mitgebracht werden“, bestätigt Matthias Klotsch, Pressesprecher des Hauptzollamtes in Stralsund. Diese müssen jedoch den EU-Richtlinien entsprechen. „Nicht-zertifiziertes Feuerwerk beschlagnahmen wir sofort“, versichert der Sprecher. Ein Einfuhrverbot gelte somit nicht, dennoch betont der Pressesprecher: „Wir beobachten die Situation an der Grenze ganz genau und passen die Kontrollen entsprechend an.“

Wie erkenne ich zertifizierte Feuerwerkskörper? Jedes Jahr aus Neue verbringen einige den Neujahrsabend im Krankenhaus. Grund dafür sind gefährliche Feuerwerkskörper. Während in Deutschland alle im Handel erhältlichen Raketen und Böller ausgiebig getestet werden, verzichten einige ausländische Hersteller auf etwaige Sicherheitsmaßnahmen. Zudem kann das nicht-zertifizierte Feuerwerk auch an der Grenze Probleme bereiten und vom Zoll beschlagnahmt werden. Deshalb sollte vor dem Kauf immer auf ein sogenanntes CE-Zeichen geachtet werden. Mit dieser Kennzeichnung garantieren Hersteller die Einhaltung von EU-Standards. So darf die Netto-Explosivstoffmasse nicht über 20 Gramm liegen. Umgangssprachlich sind solche Raketen unter Schwärmer oder auch Knallkörperbatterien bekannt. Diese dürfen nur mit einer Erlaubnis verwendet werden.

Auch die Bundespolizei warnt auf ihrer Webseite vor der Einfuhr illegaler Feuerwerkskörper. Die Grenze zwischen Polen und Mecklenburg-Vorpommern sei aufgrund der vielen Flüchtlinge aus Belarus strenger bewacht. „Dabei achten wir auch auf nicht zugelassene Pyrotechnik“, bestätigt Torsten Tamm von der Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt. So seien in den letzten Tagen bereits mehrere Fälle festgestellt worden, in denen versucht wurde, illegales Feuerwerk aus Polen nach MV einzuführen.

So ist die Lage auf den polnischen Märkten

Derzeit ist es auf den polnischen Basaren und in den Supermärkten noch relativ ruhig. Das könnte sich in den nächsten Wochen schlagartig ändern. „Die Standbesitzer warten auf die deutschen Kunden“, berichtet Radek Jagielski, OZ-Korrespondent aus Polen. Denn auch im Nachbarland wurde ein Knallerverbot verhängt. Daran halten sich nicht alle: „Es sind immer wieder Explosionen auf dem Markt zu hören.“

Zudem dürfen Feuerwerkskörper eigentlich erst ab 18 Jahren verkauft werden – überprüft wird das aber kaum. „Das Hauptgeschäft findet immer zwischen Weihnachten und Neujahr statt“, erzählt Jagielski weiter. „Es gibt viele Stellenausschreibungen für den Feuerwerksverkauf.“

Feuerwerkverbot in MV: Keine Raketen an Silvester

Neben dem Verkaufsverbot haben Bund und Länder ein konkretes Feuerwerkverbot auf publikumsträchtigen Plätzen erlassen. Wo genau nicht geknallt werden darf, legen die Kommunen selbst fest.

Grund dafür sind die hohe Verletzungsgefahr und die coronabedingte Auslastung des Gesundheitssystems. Um die Neuinfektionen möglichst gering zu halten, wurde zudem ein allgemeines „An- und Versammlungsverbot“ erlassen. Dieses gelte auch unabhängig von der jeweiligen Inzidenz. Große Silvesterfeiern wird es somit auch dieses Jahr nicht geben.

Von Barbara Waretzi