Filmaufnahmen an Ahlbecker Seebrücke für Kurzfilm aus MV

Heringsdorf

Die Dreharbeiten zur Kurzgeschichte des Ahlbeckers Henrik Toepfer sind derzeit in vollem Gange. Das Kurzfilmprojekt „Der Psychologe“, bei dem der frühere Lehrer auch die Regie führt, wird vom Eigenbetrieb Kaiserbäder unterstützt. Vor wenigen Tagen wurden beispielsweise Drohnenaufnahmen an der Seebrücke in Ahlbeck aufgenommen. Auch die Stunts mit einem Motorrad, einer Harley, sind bereits im Kasten.

Der Film erzählt die Geschichte eines Burn-out-Betroffenen, der sich in therapeutische Behandlung begeben hat – in erster Linie, weil er im Alltag immer wieder eine nicht reale Stimme hört, die zu ihm spricht. Damit es nicht allzu schwere Kost wird und am Ende auch zum Schauen animiert, wird die Filmgeschichte komödiantisch aufbereitet. So trifft der Mann auf der Ahlbecker Seebrücke auf drei Frauen, denen gegenüber er sich als jemand ausgibt, der er gar nicht ist. Der Zuschauer wird sich (möglicherweise) das eine oder andere Mal wiedererkennen, so dass er am Ende noch über sich selbst lachen kann.

Plädoyer für Urlaub auf Usedom

Für den Film "Der Psychologe" wurde mit einem Stuntman auf Usedom gedreht. Quelle: privat

Der Film soll auf unterhaltsame Art und Weise den Usedom-Fans und jenen, die es werden wollen, verdeutlichen, warum es sich lohnt auf Usedom Urlaub zu machen oder zu leben. Dabei spielt die historische Seebrücke in Ahlbeck in Anlehnung an Loriots Filmklassiker „Pappa ante portas“ eine besondere Rolle. „Kulturell möchten wir sowohl die Bewohner der Insel Usedom als auch deren Touristen mit einem aktuellen Thema der Gesellschaft – Burn out – über ein Augenzwinkern erreichen“ berichtet Töpfer.

Die Schauspieler, viele davon kommen von der Vorpommerschen Landesbühne, arbeiten zunächst mit Rückstellungsaufträgen, sie bekommen also erst mal kein Geld. Dennoch müssen zumindest die Nebenkosten des Films wie Requisite, Technikmiete, Fahrzeugkosten usw. sofort beglichen werden. Aus diesem Grund werden weitere finanzielle Unterstützer des Projektes gesucht. Unterstützung ist über die Crowfunding-Plattform 99 Funken der Sparkasse Vorpommern für „Der Psychologe“ möglich. Nach der Fertigstellung soll der Film auf möglichst vielen Festivals in Deutschland, besonders in MV, gezeigt werden.

Von Cornelia Meerkatz