Heringsdorf

Am Kaiserbäderstrand gibt es wieder eine Film-Premiere beim Usedomer Kino-Sommer. Am 26. August soll der neue Usedom-Krimi erstmals einem Publikum gezeigt werden, der im November des vergangenen Jahres auf Usedom gedreht wurde. „Entführt“ heißt die Folge, in der Katrin Sass (spielt Karin Lossow) und Rikke Lylloff (Kommissarin Ellen Norgaard) wieder die Hauptrollen bekleiden. In dieser Folge geht es um den Raub eines Babys.

Neben Sass und Lylloff werden auch Produzent Tim Gehrke, Regisseur Felix Herzogenrath und Drehbuchautorin Dinah Marte Golch bei der Premiere am Heringsdorfer Strand dabei sein.

In diesem Herbst zeigt das Erste eine Mini-Staffel des Usedom-Krimis. Das sind die geplanten Ausstrahlungsdaten: 4. November, 20.15 Uhr „Entführt – Der Usedom-Krimi“; 11. November, 20.15 Uhr „Ungebetene Gäste – Der Usedom-Krimi“ und 18. November, 20.15 Uhr „Langer Abschied – Der Usedom-Krimi“.

Von Henrik Nitzsche