Peenemünde

Einsatz für die Feuerwehren im Inselnorden: Am Montagvormittag brannte auf dem Gelände der Niederlassungsstelle der Eisenwerke Bassum in Peenemünde eine Filteranlage. Die Feuerwehren aus dem Umkreis rückten an, um die Flammen zu löschen. Laut Polizei wird bislang von einem technischen Defekt an der Filteranlage ausgegangen. Sowohl der Kriminaldauerdienst als auch ein externe Brandursachenermittler kommen zum Einsatz. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 8500 Euro.

Eine Filteranlage brannte am Montagvormittag in Peenemünde. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Hannes Ewert