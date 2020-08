Wolgast

Endlich: Die an der St.-Jürgen-Kapelle in Wolgast dringend nötigen Sanierungsarbeiten können in die Wege geleitet werden. Am Freitag übergab Justizministerin Katy Hoffmeister an Pastor Sebastian Gabriel einen Zuwendungsbescheid über Fördermittel in Höhe von 150 259,70 Euro. Das Geld stammt aus dem Strategiefonds des Landes MV, das Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion der Kirchengemeinde St. Petri bereits im Januar 2019 während eines Besuchs zugesagt hatten.

Interessiert nahmen die Ministerin sowie die CDU-Landtagsabgeordneten Egbert Liskow und Beate Schlupp die 1420 erstmals erwähnte, dem Heiligen Georg gewidmete Kapelle an der Breiten Straße in Augenschein. Sogar Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter der CDU, stieß noch zur Besucherschar. Währenddessen läutete zur Feier des Tages die helle Glocke der kleinen Kirche.

Anzeige

Dachziegel aus Beton haben ausgedient

„Auf dem Dach der Kapelle liegen immer noch die alten Betonziegel. Feuchtigkeit gelangt ins Innere des Hauses, worunter unter anderem die Orgel leidet“, berichtete Pastor Gabriel. Dank der Finanzspritze können das Dach neu eingedeckt und auch der Dachstuhl erneuert werden. Zudem bereiten der Gemeinde wachsende Risse im Mauerwerk des in den 1940er-Jahren entstandenen Südanbaus Sorgen. „Wir wissen nicht, ob der Anbau über ein Fundament verfügt“, so Gabriel. Baugrunduntersuchungen sollen veranlasst und im Ergebnis geeignete Maßnahmen zur Sicherung dieses Gebäudeteils festgelegt und umgesetzt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Die Gäste sahen sich auch das Innere der 600 Jahre alten St.-Jürgen-Kapelle an. Quelle: Tom Schröter

90 Prozent der Gesamtkosten werden durch die Landesmittel abgedeckt. „Bei der Absicherung unseres finanziellen Eigenanteils unterstützt uns der Kirchenkreis“, informierte der Pastor, der froh über die Fördermittel aus Schwerin ist. Denn: „Ohne diese Hilfe sähe es grau aus.“ Die Kirchengemeinde St. Petri befindet sich laut Gabriel in einer schwierigen Finanzlage. Die Situation sei derart prekär, dass ab November, wenn der langjährige Mitarbeiter Ulrich Kober in den Ruhestand wechselt, die Öffnungszeiten des Kirchenbüros auf nur noch 20 Prozent beschränkt werden müssten.

Einst als Spitalkirche gebaut Die Wolgaster St.-Jürgen-Kapelle wird 1420 anlässlich einer in einem Stralsunder Testament niedergelegten Stiftung erstmals erwähnt. Sie war ursprünglich als dem Heiligen Georg geweihte Spitalkirche für Leprakranke (Aussätzige) bestimmt. Nachdem diese Krankheit um 1400 in Mitteleuropa erlosch, wurden die Georgenkapellen zu allgemeinen Pflegestätten für Kranke, Sieche, Arme und Fremde.

Völlig unklar sei aktuell auch, woher die Mittel in Höhe von rund 800 000 Euro für die Abarbeitung des letzten Sanierungsabschnitts in der St.-Petri-Kirche kommen sollen. Dort muss, bevor zur Komplettüberarbeitung der Sauer-Orgel geschritten werden kann, das letzte Gewölbejoch im Bereich des Haupteingangs umfassend restauriert und ebenfalls hell ausgemalt werden.

St. Petri : Geld für letzten Bauabschnitt fehlt

Treffen am Freitag vor der St.-Jürgen-Kapelle in Wolgast (v. l.): Justizministerin Katy Hoffmeister, die CDU-Landtagsabgeordneten Egbert Liskow und Beate Schlupp, CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor und Pastor Sebastian Gabriel. Quelle: Tom Schröter

Da St. Petri als Hofkirche der Herzöge von Pommern-Wolgast als Denkmal von nationalem Rang eingestuft wurde, trugen bei den bisherigen Bauabschnitten Land und Bund einen Teil der Kosten. Nun will sich Philipp Amthor dafür einsetzen, dass der Bund hier auch weiterhin seiner Verantwortung gerecht wird.

Doch zurück zur kleineren Schwester, der St.-Jürgen-Kapelle: Kirchenmitarbeiter Ulrich Kober blätterte am Freitag in deren Geschichtsbuch und erklärte, dass St. Jürgen einst als Hospiz, Krankenhaus, Friedhofskapelle und im Zweiten Weltkrieg als Kriegsgefangenenlager gedient habe. „Die Einrichtung, wie die Sommerorgel, das Schmuckglasfenster, der Altar und die Kanzel, stammen aus den 1950er-Jahren“, so Kober.

Die Kapelle wird bis heute rege genutzt. Sie dient der Gemeinde als Winterkirche, für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, für die Wolgaster Kinderkirchentage sowie als Probenraum für Chor und Bläser. Auch verschiedene Selbsthilfegruppen wie etwa vom Blauen Kreuz versammeln sich im Schutz des mittelalterlichen Sakralbaus.

Von Tom Schröter