Firma schafft Platz für zwei Ziesebrücken vor Wolgast

Wolgast

In diesen Tagen haben die ersten sichtbaren Vorbereitungen für den Bau der Wolgaster Ortsumgehung begonnen. Im Bereich der alten B 111-Ziesebrücke vor Wolgast werden Bäume gefällt, um Platz für eine geplante Behelfsbrücke und den Verlauf der künftigen Bundesstraße zu schaffen, die östlich der bestehenden Trasse verlaufen wird. Die Arbeiten erforderten eine halbseitige Sperrung der Straße, so dass es an den vergangenen Tagen zu Staus kam, die sich aber in Grenzen hielten.

Ein Biber hat mit einem Damm an der Brücke das Ziesewasser angestaut, um den Eingang zu seiner etwas stromaufwärts angelegten Biberburg stets unter Wasser zu halten. Quelle: Tom Schröter

Hauptsächlich mussten die Mitarbeiter der Firma Gartenprofi Wuttig aus Zinnowitz Weiden und Erlen unterschiedlicher Größen abholzen. Die Stubben, so war zu erfahren, sollen später von einer Baufirma mit Kran und Winde aus dem stellenweise morastigen Untergrund gezogen werden. „Auch vier Alleebäume waren abzunehmen“, berichtet Vorarbeiter Christian Lanske. Zudem beseitigten die Fachleute im betreffenden Bereich links und rechts der Ziesebrücke wachsendes Schilf.

Ein Materialdepot für Biber angelegt

Das Pflanzenmaterial wurde zur betriebseigenen Kompostieranlage in Zinnowitz gefahren. Einen Teil des Baumschnitts deponierten die Wuttig-Mitarbeiter am nördlichen Zieseufer – als Nahrungsdepot und Materiallager für Biber, die am jenseitigen Flussufer eine beeindruckende Burg und unmittelbar vor der Brücke einen Staudamm angelegt haben. Beide Bauwerke bleiben den Augen der auf der Bundesstraße verkehrenden Kraftfahrer weitgehend verborgen.

Die beeindruckende Biberburg, die sich in einiger Entfernung von der Ziesebrücke befindet, ist von der Bundesstraße aus nicht zu sehen. Quelle: Tom Schröter

„Mit den Baumfäll- und Mäharbeiten wird das Baufeld für den Ersatzneubau der Brücke über die Ziese im Zuge der Bundesstraße 111 und der Umfahrung mit Behelfsbrücke freigemacht“, informiert Renate Gundlach, Sprecherin des Schweriner Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. „Diese Arbeiten waren jetzt erforderlich, da Baumfällungen aus Umweltschutzgründen bis Ende Februar abgeschlossen sein müssen. In der kommenden Woche werden in diesem Bereich noch Holzpfähle mit Flatterbändern aufgestellt, die Bodenbrüter vergrämen, also vom Brüten dort abhalten sollen. Für diese vorgezogenen Arbeiten liegt eine Ausnahmegenehmigung der Planfeststellungsbehörde vor.“

Im August sollen die eigentlichen Bauarbeiten starten

Am 12. Januar war der sogenannte Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung gefasst worden. Damit wurden die Einzelheiten des Projekts samt dem konkreten Trassenverlauf der künftigen Ortsumgehung festgezurrt. Die Unterlagen zur Planfeststellung waren bis zum 26. Februar im Wolgaster Rathaus öffentlich ausgelegt. Die Projektgruppe Großprojekte des Straßenbauamtes Schwerin wurde mit der Umsetzung des 138-Millionen-Euro-Vorhabens betraut.

Die Baumfällarbeiten erfordern eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße, weshalb es in den vergangenen Tagen zu einigen Staus kam. Quelle: Tom Schröter

Nach OZ-Informationen sind sowohl für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als auch für die Vorkehrungen zum Bau der Ziesebrücke Genehmigungen des vorgezogenen Baubeginns erteilt worden. Die Ministeriumssprecherin teilte ihrerseits mit, dass „geplant ist, im August mit den eigentlichen Bauarbeiten zu beginnen“. Die Gesamtbauzeit für die Ortsumfahrung schätzt Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) auf fünf Jahre, so dass der Verkehr von und zur Insel Usedom bei günstigem Verlauf ab 2026 an Wolgast vorbei rollen könnte.

Von Tom Schröter