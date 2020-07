Firmenchef aus Gützkow: „Denken nicht am Profit, sondern am Menschen ausrichten“

Gützkow

Jeder Arbeitstag beginnt in der Tischlerei von Johannes Hecker mit einem kurzen Gebet und einer kleinen Ansprache durch den Chef. Um sechs Uhr morgens zu Dienstbeginn versammeln sich die Mitarbeiter aus der Produktion zu dieser Runde, in der der 53-Jährige um Gottes Segen für sie und den Betrieb bittet. Um sieben Uhr folgt ein ähnlicher Treff mit den kaufmännischen Angestellten. „Glaube ist etwas Lebendiges, was uns Kraft gibt“, sagt Hecker über das tägliche Ritual. Zugleich nutzt er die Gelegenheit, den Mitarbeitern das Feedback der Kunden weiterzureichen. „Die Wirkung auf unser Team ist extrem positiv, es kann mit freiem Kopf an die Arbeit gehen.“

Wendepunkt kam 2013

Das war nicht immer so. Nach Tiefschlägen und wirtschaftlichen Problemen bis nahe an den Rand der Insolvenz stand für Hecker fest, dass nur eine Änderung der Unternehmenskultur zu wirtschaftlichem Erfolg führen kann. „Im Jahr 2013 kam für mich der Wendepunkt.“ Und das bedeutete, Fehler nicht bei anderen zu suchen, niemandem Vorhaltungen zu machen, falls mal etwas schief läuft und den Mitarbeiter in den Fokus zu rücken. „Das Denken und Handeln nicht am Profit ausrichten, sondern am Menschen“, formuliert es Hecker, der als Unternehmer natürlich auch die Bilanzen im Blick hat. „Aber wenn Zahlen als Druckmittel genutzt werden, dann geht es bergab.“

Möbel für Schiffe , Yachten, Arztpraxen

Heckers Unternehmen, die Möbel- und Bautischlerei GmbH auf dem ehemaligen Gelände der Außenstelle des Neubrandenburger Panzerwerks am Ortsrand von Gützkow, produziert maßgefertigte Möbel für Kreuzfahrtschiffe, für Yachten, Hotels, die Gastronomie, Krankenhäuser und Arztpraxen. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen 40 Mitarbeiter, davon 12 Auszubildende. Drei weitere werden in diesem Jahr hinzukommen. Wie schafft es ein Unternehmen in einer von Äckern und viel Ruhe umgebenen Kleinstadt, junge Leute aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt an den Betrieb zu binden? Hecker formuliert es so: „ Tischlerei neu denken.“

Digitalisierte Produktion

Einen Tischler, der mit Hobel und Säge in der Hand einen Schrank herstellt, sieht man in der Firma nicht. Die Produktion ist durchdigitalisiert – vom Zuschnitt bis zur Aufbringung des Furniers oder zur Lackierung. Ein Unternehmen auf der Höhe der Zeit mit einer Arbeit, die junge Leute anspricht. Mehrere Millionen Euro hat der Unternehmer in die Maschinen investiert. Aber die größte Investition sei immateriell – nämlich die in seine Mitarbeiter, sagt er.

Ausbildungsort von Barth nach Gützkow gewechselt

Nur beim Zusammenbau der Möbel packen die Mitarbeiter noch zu Schraubendreher und Gummi-Hammer. Tischler Reinhard Heyer und Azubi Willy Beyer bauen gerade Möbel für den Erweiterungsbau des Hotels Bornmühle bei Groß Nemerow zusammen – maßgefertigte Betten und Schränke nach individuellen Architektenentwürfen für 23 Zimmer und sechs Suiten. Der 21-jährige Willy Beyer lernt im zweiten Lehrjahr, wechselte von einer Tischlerei in Barth zum Ausbildungsort Gützkow. „Ein anderer Berufsschüler hat mich auf den Betrieb aufmerksam gemacht“, sagt Beyer. „In Barth habe ich mich nicht entwickeln können, war unzufrieden. Hier lerne ich deutlich mehr.“ Er kann sich gut vorstellen, nach der Ausbildung im Gützkower Betrieb zu bleiben.

Auftrag der MV-Werften brach weg

Die Corona-Pandemie hat auch Heckers Betrieb zugesetzt. Im April musste der Unternehmer seine Mitarbeiter für einen Monat in Kurzarbeit schicken. Ein Großauftrag von 100 Waschtischen für das auf den MV-Werften in Wismar zu bauende Superschiff der Global Class brach weg. Dank der staatlichen Soforthilfen sei er gut durch die Krise gekommen, sagt Hecker. „Die Prognose für die Zukunft ist gut.“ Auch deshalb, weil sich das Unternehmen breit aufgestellt hat. Worte, die Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD), der bei einer Wirtschaftstour durch die Region auch in Heckers Betrieb Station machte, gern hört. „Wir brauchen Unternehmer wie Sie“, so Dahlemann, der zuversichtlich ist, dass auch die MV-Werften wieder in sicheres Fahrwasser steuern.

Unternehmer beklagt Unterrichtsausfall an Berufsschule

Ein Problem brennt Hecker mächtig unter den Nägeln. „Der Unterrichtsausfall an der Berufsschule in Wolgast ist immens“, so der Unternehmer, der nun am eigenen Standort nach Wegen sucht, das Wissen zu vermitteln. „Der Lehrermangel ist ein Problem“, weiß Dahlemann um die Probleme. „Wir werden nur ausreichend Lehrer haben, wenn wir sie hier in der Region ausbilden.“ Die Berufsausbildung müsse dezentralisiert bleiben, damit Betriebe, die wie die Tischlerei Hecker auf dem Land ansässig sind, auch künftig Azubis haben, so der Staatssekretär. Denn die langen Wege zur Berufsschule seien ein Problem für die jungen Leute. Hecker kann dem nur zustimmen. „Wir als Unternehmer sind bereit, uns finanziell an den Fahrtkosten zu beteiligen“, so Hecker. Das kostenfreie Azubi-Ticket, da sind sich Politik und Unternehmer einig, muss endlich kommen.

Von Martina Rathke