Greifswald

Noch dümpeln die Fischerboote mit ihren roten Fähnchen am Kai im Wiecker Hafen, kreisen Möwen gegen Morgen über die frisch angelandete Ware. Die Betonung liegt auf „noch“. Gehört der Fisch aus Bodden und Ostsee auf den Tellern der Greifswalder bald der Vergangenheit an? Werden künftig nur noch Aquakulturen aus Asien zwischen zwei Brötchenhälften die Gaumen der Touristen malträtieren?

Björn Michalak, Fischer aus Leidenschaft, verzieht schmerzhaft das Gesicht. „Bis zur Rente würde ich schon gern noch arbeiten“, sagt der 41-Jährige trotzig nach dem jüngsten Bericht über weitere Beschränkungen beim Dorsch.

Nach der Fangstopp-Empfehlung für den Hering droht nun ein ähnlich dramatisches Szenario auch für diesen Speisefisch. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt für das kommende Jahr, die Quote für den Dorsch in der westlichen Ostsee um 88 Prozent abzusenken. Laut Landesverband der Kutter- und Küstenfischer würde diese Regelung das Aus für die Branche bedeuten.

Die Ausstellung „Die letzten ihrer Zunft“ war zunächst am Strand in Zingst aufgebaut. Die Greifswald Marketing GmbH initiierte, dass sie jetzt auch in Wieck zu sehen ist. Die Porträts stammen aus dem Buch „Seesucht“. Quelle: Petra Hase

Nur noch 36 Kilogramm Dorsch pro Jahr?

„Früher durfte ich im Jahr fünf Tonnen Dorsch fangen. Heute sind es noch etwa 300 Kilogramm. Rechnen Sie davon mal 88 Prozent ab! Davon kann man nicht mehr leben“, sagt der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Wieck. Der Frust sitzt tief. Nicht nur bei ihm, sondern auch den Kollegen.

Noch vor Jahren fuhren 20 Fischer in aller Herrgottsfrühe den Ryck hinaus, konnten mit dem erlaubten Fang gut ihre Familien ernähren. „Heute sind wir nur noch sieben. Aber nicht mehr lange“, sagt Michalak. Martin Heiden, mit seinen 83 Jahren der älteste unter den selbstständigen Fischern, wolle 2022 aufhören. Und auch die anderen hätten bereits überwiegend das Rentenalter erreicht.

Welche Zukunft hat der Beruf?

Nachwuchs sei nicht in Sicht. „Wer will von den jungen Leuten schon bei Wind und Wetter nachts um halb drei rausfahren“, gibt Michalak zu bedenken. „Manchmal fragen aber trotzdem Jugendliche bei uns an, wollen gern eine Ausbildung beginnen“, erzählt Ilona Volkwardt, die gute Seele im Büro der Genossenschaft, die 22 Angestellte zählt.

„Aber was soll ich denen sagen? Welche Zukunft erwartet sie bei immer drastischeren Fangquoten, immer mehr Beschränkungen? Und woher sollen sie die 100 000 Euro für ein Boot und die Technik nehmen“, fragt Michalak und weiß keine Antwort. Auch sein Sohn habe ihm bereits erklärt, dass er nicht in seine Fußstapfen treten werde. Verübeln könne er es ihm nicht. Dabei fahre der 13-Jährige gern mal mit ihm zum Fischen hinaus.

Ein stiller Appell in XXL

Eine ganze Branche dem Untergang geweiht? Wie dramatisch die Situation ist, verdeutlicht die Open-Air-Wanderausstellung „Die letzten ihrer Zunft“. Seit Freitag können Passanten in Wieck am Hafenamt in 14 großformatige Gesichter blicken. Von Wind und Wetter gegerbt, richten die XXL-Porträts von Küstenfischern einen stillen Appell an alle Passanten.

Auch sechs der sieben Wiecker Fischer, einschließlich Michalak, ließen sich von Jan Kuchenbecker und Franz Bischof fotografieren. Die beiden porträtierten 2018/19 etwa 200 Fischer der Ostseeküste und damit nahezu alle verbliebenen. „Der Niedergang der Küstenfischerei findet real statt“, sagt Bischof. „Die Fangstopps beim Hering und Dorsch bleiben nicht folgenlos. Von den 200 Fischern sind jetzt schon 20 Prozent nicht mehr aktiv“, verdeutlicht er die Entwicklung innerhalb von nur zwei Jahren.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Björn Michalak will sich seine Liebe zum Beruf dennoch nicht nehmen lassen. Zu sehr hänge er an seiner Arbeit, die er seit 2002 ausübe. Der Greifswalder wollte gleich nach der Schule Fischer werden. Mit seinem Kumpel Henry fuhr er bereits als Stift mit dessen Vater Klaus Wegner nachts auf den Bodden hinaus. „Klaus hätte mich damals auch gern ausgebildet, aber sein pädagogischer Nachweis aus DDR-Zeiten wurde nach der Wende nicht anerkannt, er musste ihn nachholen.“ Also wartete Michalak, absolvierte unterdessen eine Maurerlehre, um anschließend doch noch bei seinem Lehrmeister Wegner das Einmaleins der Fischerei zu erlernen.

Hering: Von 100 auf fünf Tonnen

An der Faszination habe sich für ihn bis heute nichts geändert: „Die Natur da draußen, wenn morgens die Sonne aufgeht, das Boot und die ganze Technik, der Fischfang – es macht einfach Spaß“, beschreibt der 41-jährige Familienvater seine Leidenschaft. Die immer schärferen Fangquoten seien daher bitter. „Als ich 2002 anfing, konnte ich noch im Jahr 100 Tonnen Hering fangen. Heute sind es gerade mal fünf Tonnen. Und was im Herbst entschieden wird, ist völlig offen“, verdeutlicht er.

Der einstige Brotfisch – er macht die Familien längst nicht mehr satt. Damit nicht genug. „Hab ich zu viele Flundern im Netz, die wir in der Genossenschaft allein nicht vermarkten können, muss ich sie anderweitig verkaufen und erhalte dafür zurzeit 20 Cent das Kilo“, sagt Björn Michalak. Ein Hungerlohn für harte Arbeit.

Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen. „Wenn die Dorschquote weiter abgesenkt wird, gibt es vielleicht Fördergelder. Aber ich will keine Almosen vom Staat. Ich möchte meiner Arbeit nachgehen und davon auch leben können.“

Von Petra Hase