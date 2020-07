Fischereigenossenschaften überleben mit zugekauftem Fisch  

Freest/Greifswald

Die Zitterpartie um die Heringsfangquoten geht weiter. Nachdem für dieses Jahr ein Fangverbot in der westlichen Ostsee gerade noch abgewendet werden konnte, droht nun für 2021 erneut ein Heringsfangstopp für die vorpommerschen Kutter- und Küstenfischer. Der Wissenschaftliche Rat für Meeresforschung (ICES) hatte ein solches auch für kommendes Jahr empfohlen, um den schwächelnden Heringsbestand in der westlichen Ostsee wieder in den „grünen“ Bereich zu bringen.

Fischer rechnen mit erneuter Kürzung der Heringsquote

Entscheiden wird der EU-Ministerrat zwar erst im Oktober, aber für die Fischer ist klar: „Selbst wenn ein Fangstopp für 2021 verhindert werden kann, wird sich das Problem weiter verschärfen“, so der Chef der Fischereigenossenschaft Freest, Michael Schütt. Für die Fischereigenossenschaft an der Peenemündung standen in diesem Jahr nur noch 170 Tonnen Quote zur Verfügung. Für kommendes Jahr stellen sich die Fischer auf eine weitere Kürzung ein. Zum Vergleich: Im Jahr 2005 durften die Fischer in Freest noch 3200 Hering aus der Ostsee ziehen. „Damals war der Hering tatsächlich noch Brotfisch“, so Schütt.

Vermarktungswege weggebrochen

Mit dem deutlichen Rückgang der Quoten sind inzwischen auch lukrative Vermarktungsmöglichkeiten weggebrochen. Über viele Jahre lieferten die Freester, wie auch die Greifswalder Fischer, die Heringsfänge zu guten Preisen nach Dänemark, wo die dänische Skagerak Fiskeexport vor allem den in Asien begehrten Rogen vermarktete. „Wegen fünf Tonnen Tagesmenge schicken die Dänen keinen Kühltransporter mehr nach Vorpommern“, sagt der Freester. Zwar habe man mit Birnbaum und Kruse einen guten regionalen Vermarkter gefunden, doch die Auswirkungen der gesunkenen Fangmengen wirkten inzwischen auch in andere Bereiche hinein. Die Fischhalle mit der gesamten Infrastruktur und den Kühlungsmöglichkeiten müsse aufrecht erhalten werden, auch wenn die Fangmengen sinken, erläutert Schütt. „Die Betriebskosten bleiben nahezu gleich, aber die Einnahmen sinken.“ Gerade sei eine Eismaschine für 6300 Euro erneuert worden. Wenn nun ein Gabelstapler ersetzt werden soll, wird das problematisch. „Wir fahren unsere Infrastruktur inzwischen auf Verschleiß.“

Zukauf von Fisch sichert Überleben

„Würden wir als Fischereigenossenschaft nur von den Fängen leben, wären wir schon längst pleite“, so Schütt. Im Juli finanziert sich die Fischereigenossenschaft weitgehend durch den Verkauf von Fisch an Touristen, der in der eigenen Räucherei geräuchert werde. Der Fisch stamme aus anderen Fanggebieten – der Heilbutt aus Grönland, der Rotbarsch aus Island, die Sprotten aus Irland oder Polen. „Wir würden gern nur selbst gefangenen Fisch verkaufen, ganzjährig können wir aber nur Flunder anbieten“, so Schütt. Der Hering wird im Frühjahr angelandet – zu einer Zeit, in der keine Touristen hier sind.

„Zeiten, in denen wir vom Hering lebten, lange vorbei“

Auch in Greifswald-Wieck wird der Verkauf von zugekauftem und geräuchertem Fisch an Einheimische und Touristen sowie die eigene Gaststätte immer wichtiger. „Zum Glück haben wir unsere Fischereigenossenschaft breit aufgestellt“, sagt der Vorsitzende Björn Michalak. Mit neuen Ideen und pfiffigen Produkten wie einem Fischburger oder grillfertig mariniertem Fisch sollen neue Kunden gewonnen werden. In einer Stadt mit 60 000 Einwohnern ist das leichter als in Freest. Für die Greifswalder Fischer sei die derzeitige Situation allerdings schwierig, sagt Michalak. In diesem Jahr lag die Heringsquote für die sieben Fischer bei zehn Tonnen. Für 2021 rechnen sie mit einem Rückgang auf sechs Tonnen. „Schon die zehn Tonnen reichten nicht zum Überleben.“ In Greifswald hoffen die Fischer, die noch mindestens bis 2022 andauernde Durststrecke zu überstehen. Michalak setzt in zwei Wochen sein Boot nach Barhöft um, um dort auf Scholle und Dorsch zu gehen. „Die Zeiten, in denen wir vom Hering lebten, sind vorbei.“

Fischer werfen das Handtuch

Weil die ökonomischen Sorgen immer größer wurden, haben allein in Freest vier Fischer zum Jahreswechsel aufgehört. Im Hafen mit den landesweit meisten Kutter- und Küstenfischern sind noch 23 Fischer tätig. Die Zahlen seien in den vergangenen Jahren nur deshalb weitgehend stabil geblieben, weil Fischer aus anderen Orten ihre Boote nach Freest gezogen haben, so Schütt. Fischereigenossenschaften wie in Ahlbeck, Karlshagen, Zempin und Lassan hatten in den vergangenen Jahren ihre Arbeit eingestellt.

Landesfischereiverband löst sich auf

Mittlerweile hat auch der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer zu kämpfen. Der Verband zählt nur noch 120 Mitglieder, vor zehn Jahren waren es landesweit noch 256. Um Einnahmeausfälle im Verband zu kompensieren, zieht sich nun der Verband aus dem Landesfischereiverband als Dachverband der Angler, Binnen-, Küsten- und Hochseefischer zurück – mit der Folge, dass sich der Dachverband auflöst. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge von 5200 Euro an den Landesfischereiverband seien bei sinkenden Mitgliederzahlen im eigenen Verband und den zunehmenden ökonomischen Sorgen der Fischer nicht mehr vertretbar. „Im Deutschen Fischereiverband wollen wir Mitglied bleiben, da wir uns dort mehr Schlagkraft auf Bundesebene und der EU erhoffen“, so Schütt.

