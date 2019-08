Freest

Rund um den Freester Hafen wird von Freitag bis Sonntag wieder gefeiert. Am Riesenrad wird eine Bühne aufgebaut, auf der an den drei Tagen jede Menge Akteure zu erleben sind.

Am späten Freitagabend lockte ein imposantes Höhenfeuerwerk die Gäste an den Hafen. Samstag und Sonntag beginnt das Treiben an der Wasserkante jeweils um 10 Uhr. Am Samstagabend beginnt um 20 Uhr die Freester Hafenparty mit DJ Putzi und der Eastern Comfort Showband.

Zur Galerie Ein schönes Höhenfeuerwerk war am Freitagabend der Abschluss des Freester Fischerfestes.

Am Sonntag ist um 11 Uhr ein musikalischer Frühschoppen mit den Streckelberger Musikanten geplant. Einige Fischer bieten Kutterfahrten an.

