Pudagla

Tausende tote Fische in dem Verbindungsgraben „Groote Beek“, welcher zwischen dem Schmollensee und dem Achterwasser fließt, beschäftigten am Mittwoch die Polizei, den Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Fischereiaufsicht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt sie von der Fischereiaufsicht die Mitteilung, dass in dem besagten Graben tausende verendete Tiere lagen. Der Hauptfundort der verendeten Fische wurde im Grabenbereich auf der Achterwasser-Seite festgestellt.

Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich um mehrere tausend Fischkadaver, überwiegend Jungfische der Arten Zander und Barsch. „Im Zuge der Ermittlungen wurden Gewässerproben genommen sowie Fischkadaver für spätere Untersuchungen entnommen“, so Jens Mattutat, Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast. Im Zusammenhang mit einer diesbezüglich möglichen Gewässerverunreinigung ermittelt nun die Polizei.

Ückeritzer Angler sind fassungslos

Bei den Anglern und Fischern der Insel Usedom sind solche Meldungen eine Katastrophe. „Alle jammern, es ist kein Fisch da, und hier vernichten wir ihn selbst.“ Karl-Heinz Voss aus Ückeritz steht an der Großen Beek in Pudagla, dem Verbindungsgraben zwischen Achterwasser und Schmollensee, und ist fassungslos. Tausende Jungfische liegen verendet im Wasser. Voss, der seit 50 Jahren Mitglied im Ückeritzer Angelverein ist, hat das Drama am Montagabend bei seiner Runde mit dem Fahrrad entdeckt.

Die toten Fische sind zwischen 10 und 15 Zentimeter lang. Quelle: Henrik Nitzsche

„Als ich ankam, machten sich viele Möwen über die toten Jungfische her. Ich denke, sie sind etwa ein Jahr alt. Sie wollten vom Achterwasser zurück in den Schmollensee“, sagt Voss, der zur Ursache des massenhaften Fischsterbens nur vermuten kann. „Das Problem ist, dass wir hier keine normale Fließgeschwindigkeit des Gewässers haben. Die Beek ist verschlammt und verkrautet. Die Wasserqualität leidet und es mangelt an Sauerstoff“, so der Ückeritzer.

Das Fischsterben an dieser Stelle passiere nicht das erste Mal. „Das haben wir hier drei bis viermal im Jahr. Im Frühjahr waren es Blei und Plötze, die massenhaft verendet sind. Ich weiß nicht, ob das Wehr, das 1973 gebaut wurde, noch zeitgemäß ist“, sagt Voss an die Adresse des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, in dessen Zuständigkeit die Wehranlage liegt.

Nun untersucht der Landkreis die Tiere und schaut, was die Ursache für das Sterben war. Aufgrund der Verkrautung des Grabens kann man jedoch davon ausgehen, dass Sauerstoffmangel zum Tod der Fische führte.

Von Hannes Ewert und Henrik Nitzsche