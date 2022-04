Heringsdorf

Der Flughafen Heringsdorf startet in die Saison und bietet in diesem Jahr fünf Fluglinien an: Nach Frankfurt/Main, Kassel in Hessen, Weeze in Nordrhein-Westfalen sowie nach Luxemburg und Bern in der Schweiz. Der Flug nach Weeze wird in diesem Jahr das erste Mal angeboten. Die Ortschaft Weeze am unteren Niederrhein mit kleinem Regionalflughafen befindet sich unmittelbar an der niederländischen Grenze und liegt im Zentrum des Landkreises Kleve.

Viele OZ-Leserinnen und Leser würden das Angebot nutzen, vom Flughafen des Landkreises in Vorpommern-Greifswald in den Urlaub zu fliegen und auch innerdeutsche Flüge in den Süden oder Westen Deutschlands wahrnehmen.

So haben die OZ-Leser abgestimmt

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage, an der zum Zeitpunkt der Auswertung 131 Personen teilnahmen, gaben 49,6 Prozent an, dass sie von der Insel Usedom in den Westen Deutschlands fliegen würden. 43,5 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden das Angebot nicht wahrnehmen und 6,9 Prozent haben dazu keine klare Meinung und klickten auf „Ich weiß nicht.“

Die Kommentare unter den Facebook-Beiträgen der Ostsee-Zeitung sind überwiegend positiv. Viele Leserinnen und Leser wünschen sich sogar ein noch größeres Angebot an Fluglinien ab Heringsdorf. Der Facebook-Nutzer René Willers würde beispielsweise gern nach Antalya fliegen, einer Großstadt in der Türkei und beliebte Urlaubsregion. Auch Falko Labahn wünscht sich Direktflüge nach Mallorca oder Griechenland und anderen Regionen in Europa, sowie eine längere Flugsaison für die Einheimischen. Den Vorschlag unterstützt Leserin Jacqueline Arndt: „Aus der Kälte raus“ – und rein ins Warme.

Leser erinnern sich an Flüge ab Heringsdorf

Die Facebook-Nutzerin Bianca Albrecht würde die Strecke Heringsdorf–Stuttgart gern nutzen. Diese wurde aber vom Flugplan gestrichen. „Jetzt bin ich fast zehn Stunden mit dem Zug unterwegs“, bedauert sie.

Melanie Rau schlägt Flüge nach Mallorca oder auf die Kanaren vor, „damit man nicht immer zu den weit entfernten Flughäfen muss. Es könnte ja mal kurz ne Zwischenlandung geben im westlichen oder südlichen Teil von Deutschland“, schreibt sie. Dann könnten Passagiere dort umsteigen oder zusätzliche Fluggäste dazusteigen. „Dann würde sich das Ganze noch mehr lohnen, falls der Flieger hier nicht voll wird.“

Einige OZ-Leser sind bereits ab dem Flughafen Heringsdorf geflogen. Birgit Anger erinnert sich daran, dass sie als Kind mit ihrer Mutter von der Insel Usedom nach Leipzig/Mockau geflogen ist. „Es war ungefähr Mitte der 60er- bis Anfang der 70er-Jahre.“ Sie würde gern wieder die Strecke fliegen und fände es gut, wenn es wieder angeboten würde.

Ron Eggert ist die Strecke nach Köln und wieder zurück geflogen. „Es war wirklich herrlich innerhalb von wenigen Stunden von der Haustür zum Flughafen Köln/Bonn zu fliegen.“ Den Preis habe er auch als angemessen empfunden. „Damals waren es hin und zurück 300 Euro.“ Dafür habe er sich die lange Auto- oder Zugfahrt gespart, Sprit und Bahn seien auch teuer, meint er.

